Osmangazi Köprüsü: 'Devlete 17 milyar dolara mal oldu, şirket yüzde 1030 kar etti'

CHP Ulaştırma ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi.





Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun ihalesine ilişkin konuşan Karasu, "İhale, 9 Nisan 2009 tarihinde yapılmıştır. O tarihte 1 USD 1,57 TL’dir. İhale, Nurol-Özaltın Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu'nun oluşturduğu Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ’ye Yap-İşlet-Devret modeli ile yapıp işletmek ve en sonunda devlete devir etmek üzere 22 yıl 7 ay süre ile verilmiştir. Bu sürenin 7 yılı yapım ve 15 yıl 7 ayı da işletmeden oluşmaktadır. Hazine’nin garanti vermesi ile başlayacak olan süre, 15 Mart 2013 tarihinde garantinin onaylanmasıyla başlamıştır" ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ KURLA 600 MİLYAR TL

Osmangazi Köprüsü'nde araç başına 35 dolar köprü geçişi olmak üzere, günlük 40 bin araç geçişi garantisi verildiğini anımsatan Karasu sözleşmedeki 35 doların Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek enflasyon oranına endeksli olduğu için her yıl artmaya devam ettiğini belirtti. Ücretin, bugün 55 doların üzerine çıktığını söyleyen Karasu, "Günlük 40 bin araç garantisi ile bu tutarın çarpılması halinde, ilgili firmanın kasasına günlük 2 milyon 200 bin dolar “garanti” olarak gitmektedir. Bir yılda 365 gün olduğundan hareketle firmaya yılda yaklaşık 800 milyon dolar ödeme yapılmaktadır. İşletme süresinin de 21 yıl olduğu dikkate alındığında, köprü için ödenen garanti de 17 milyar ABD dolarını bulmaktadır. Özetle, 1,5 milyar dolara mal olan köprünün devlete, bugün için 17 milyar dolara mal olmuştur. Şirket, 1.5 milyar dolar koyup, 15.5 milyar dolar, yani yüzde 1030 kar etmiştir. Bu tutar, bugünkü kur ile 600 milyar TL’yi aşmaktadır" dedi.

Karasu, Uraloğlu'na şunları sordu:





1. Açıldığı günden, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısının yıllara göre dağılımı nedir?





2. Açıldığı günden, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan geçen süre zarfında garanti edilen araç sayısı ve garanti edilen bu sayıya ulaşılamadığı için Hazine tarafından ilgili şirkete ödenen miktar ne kadardır?





3. İşletmeci şirkete, sözleşme uyarınca ödenen garanti bedeli ile kaç tane daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi?





4. Sözde enflasyonla mücadele adına vatandaşlardan fedakarlık istenirken, işletme süreci boyunca Amerika’da oluşan enflasyonu bile geçiş ücretlerine yansıtan Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ’den herhangi bir fedakarlıkta bulunmasını talep edilmiş midir?