Osmanlı'ya karşı bağımsızlık kazanan Suudilerin milli gününü devlet kadroları kutladı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:34

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:38

Suudi Arabistan'ın ulusal gününün 94. yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara Valisi Vasip Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Osmanlı'ya isyan edip bağımsızlık kazanan Suudilerin ulusal günü tam kadroyla kutlandı. Protokolde bulunan Güler konuşma gerçekleştirdi. Ali Erbaş da protokolde en öndeki sırada yer aldı.

TSK TAM KADRO KATILDI

Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler ile işbirliği yapıp Osmanlı'ya isyan eden Suudi Arabistan'ın Milli Günü resepsiyonla kutlandı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'ndeki kutlamaya TSK tam kadro katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin de resepsiyona katıldı.

''SUUDİ ARABİSTAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YERE SAHİP''

Güler, Suudi Arabistan'ın Türkiye için çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Güler "İki ülke tarihten gelen köklü bağları sayesinde pek çok konuda ortak değerleri paylaşmaktadır. İlişkilerimiz bu bağların bir tezahürü olarak güçlü işbirliği zemininde ve samimi bir iletişimle her geçen gün daha da ilerlemektedir" dedi.

SUUDİLER ATATÜRK'TEN RAHATSIZ OLMUŞLARDI

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa karşılaşması Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynatılmak istenmişti. Her iki takımda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri ile sahaya çıkmak istemişti.

Suudi yetkililer Atatürk'ten rahatsız olmuş ve buna izin vermemişti. Suudi yetkililer, takımların odasında arama bile yapmıştı.

ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şu tepkiyi göstermişti:

"Hepimiz utandık, tepkiliyiz. Ama burada suç ne kulüplerdedir, ne de istifa ettirilerek bütün suçun yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonundadır. Suç, ‘Her şeyi ben bilirim, ben’ diyen var ya, suç Recep Tayyip Erdoğan’dadır. Atatürk’ü Suudi Arabistan’da pazarlık konusu yapan, İstiklal Marşı’nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Recep Tayyip Erdoğan’dır"