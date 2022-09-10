Otomobil elektrik direğine çarptı: Baba ile bebeği hayatını kaybetti
Çorum'da bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, baba ile bebeği hayatını kaybetti.
Çorum'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir baba ile henüz yaşına girmemiş bebeği hayatını kaybetti, kardeşi, eşi ve akrabası yaralandı. Hüseyin Gazi Tütüncü idaresindeki 19 TA 958 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bayat Gediği mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle üç parçaya ayrılan otomobilin bazı parçaları, kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzaklığa fırladı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta bulunan sürücünün eşi Nisanur Tütüncü, oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan henüz yaşına girmemiş Göktuğ Tütüncü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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