Otomobilde 'AK Gençlik Ocakları' kartı! CHP'li Gökçel, konuyu Soylu'ya sordu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:29

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 13:59

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, dün bir aracın ön camında görünen “T.C. İçişleri Bakanlığı. Ak Gençlik Ocakları. Mersin İl Başkanlığı. Plaka no 06CBR285” yazılı kart için harekete geçti.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Gökçel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Önergeye, aracı ve camında bulunan kartın fotoğrafını da ekleyen Gökçel, Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti: