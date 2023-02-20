Deprem Merkez Bankası kararını etkileyecek mi? İşte anket sonuçları...

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:54

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:55

Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık son faiz indirim döngüsünü Kasım ayında tamamlamış aralık ve ocak aylarında yaptığı toplantılarda politika faizini beklentilere paralel yüzde 9 olarak sabit tutmuştu.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB'nin bu ay politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8.50 seviyesine çekeceğini gösteriyor. Ankete katılan sekiz kurum politika faizinin sabit tutulacağını dokuz kurum ise yeni indirimlerin başlayacağını tahmin etti.

Ankete katılan kurumlardan yedi tanesi perşembe günü politika faizinde 100 baz puan indirim beklerken birer kurum ise 50 ve 200 baz puanlık indirim öngörüyor. Sekiz kurum ise TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

İki hafta önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarına Hatay ve Maraş illeri dışında son verilirken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 binin üzerinde.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 10 il daha sonra bunlara eklenen Elazığ ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı.

Kasım ayında ekonomik ivme kaybını gerekçe göstererek başladığı faiz indirim döngüsünü yüzde 9 politika faizinin yeterli olduğunu belirterek sonlandıran TCMB'nin tahmini maliyeti 50 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında tahmin edilen deprem sonucunda vereceği karar izleniyor.

Barclays bir araştırma notunda Türkiye'de meydana gelen depremin ekonomik ve siyasi etkilerine dikkat çekti ve yine de baz senaryo olarak TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını beklediklerini belirtti.

'MERKEZ'DEN GÜVERCİN VE DEPREM KAYNAKLI BEKLENTİ

"Baz senaryo olarak 2023'ün birinci yarısında faizlerde değişiklik beklemiyoruz fakat bir önceki TCMB açıklamasındaki güvercin sinyaller ve deprem kaynaklı beklenen ekonomik yavaşlama tahminimizdeki aşağı yönlü riskleri arttırıyor."

JPMorgan ise deprem sonrası 100 baz puan yeni indirim öngördü.

Anketteki 2023 yılsonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB'nin politika faizini yüzde 14.5 seviyesine yükselteceğine işaret ediyor. Yılsonu tahminleri arada ekonomi politikalarında köklü değişimler getirebilecek seçim nedeniyle yüzde 6 ila yüzde 45 arasında geniş bir bantta yer alıyor.

Muhalefet ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar ise düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor. Deprem öncesinde piyasalar bu kapsamda seçime kadar politikalarda belirgin değişim beklemiyordu.

AA ANKETI: 11 EKONOMIST 'FAİZ İNDİRECEK' YÖNÜNDE OY KULLANDI

AA Finans'ın, 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 23 Şubat'ta saat 14.00'te açıklayacak.