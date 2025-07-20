Oxford zirvesine Abdullah Gül'ün eşi damga vurdu: Herkes çantasını konuştu!

Oxford Üniversitesi bünyesindeki Oxford İslam Araştırmaları Merkezi (OCIS) 40. kuruluş yıl dönümünü İngiltere'deki yerleşkesinde bir programla kutladı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından akademisyenler, kanaat önderleri ve devlet temsilcileri katıldı.

Türkiye'den ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün katıldığı programın onur konuklarından biri de İngiltere Kralı III. Charles'tı. Etkinlik sırasında Abdullah Gül ve Hayrünnisa Gül, Kral Charles ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Abdullah Gül ayrıca, Mütevelli Heyeti toplantısına da katılarak, sosyal medya hesabından "Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalara başarıyla katkıda bulunuyor" paylaşımını yaptı.

GÜNDEM 130 BİN TL'LİK ÇANTA OLDU

Modaya olan ilgisiyle bilinen Hayrünnisa Gül'ün etkinlikte tercih ettiği lüks çanta, sosyal medyada çok konuşuldu. Hayrünnisa Gül’ün çantasının yaklaşık 130 bin TL olduğu belirtildi.