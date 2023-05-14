Oy kullanırken bunlara dikkat edin!

Yayınlanma: 14.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 03:00

60 milyon 697 bin 843 yurtiçi seçmen, Türkiye’nin en kritik seçiminde oy kullanacak. Seçmenlerin 4 milyon 904 bin 672’sini ilk kez oy kullanacak gençler oluşturuyor. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de bitecek. Tüm yurttaşlar, oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandıklarda oy sayımını takip edebilecek. Saat 21.00’den itibaren ise yayınlar serbest olacak.

ÜÇ ADAY YARIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminde üç aday yarışıyor. Pusulada, kurayla belirlenen sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın adı bulunacak. Pusulaların basımı bittiği için adaylıktan çekilmesine karşın İnce’nin adı pusulada yer almaya devam edecek. İnce’ye ilk tur için verilen oylar geçerli olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların birisi yüzde 50+1 alamazsa en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’taki ikinci turda yarışacak.

24 PARTİ 5 İTTİFAK

Milletvekilliği seçiminde ise toplam 24 parti ve Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Bu partilerin 13’ü, 5 ayrı ittifak çatısı altında girecek. “Cumhur”, “Millet”, “ATA”, “Emek ve Özgürlük” ile “Sosyalist Güç Birliği” ittifakları, seçime katılıyor.

OY KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

