Oy kullanırken bunlara dikkat edin!
Türkiye, bugün sandık başına gidiyor. İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekilenler...
60 milyon 697 bin 843 yurtiçi seçmen, Türkiye’nin en kritik seçiminde oy kullanacak. Seçmenlerin 4 milyon 904 bin 672’sini ilk kez oy kullanacak gençler oluşturuyor. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de bitecek. Tüm yurttaşlar, oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandıklarda oy sayımını takip edebilecek. Saat 21.00’den itibaren ise yayınlar serbest olacak.
ÜÇ ADAY YARIŞIYOR
Cumhurbaşkanlığı seçiminde üç aday yarışıyor. Pusulada, kurayla belirlenen sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın adı bulunacak. Pusulaların basımı bittiği için adaylıktan çekilmesine karşın İnce’nin adı pusulada yer almaya devam edecek. İnce’ye ilk tur için verilen oylar geçerli olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların birisi yüzde 50+1 alamazsa en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’taki ikinci turda yarışacak.
24 PARTİ 5 İTTİFAK
Milletvekilliği seçiminde ise toplam 24 parti ve Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Bu partilerin 13’ü, 5 ayrı ittifak çatısı altında girecek. “Cumhur”, “Millet”, “ATA”, “Emek ve Özgürlük” ile “Sosyalist Güç Birliği” ittifakları, seçime katılıyor.
OY KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Seçmen bilgi kâğıdı elinize ulaşmadıysa, YSK’nin internet sitesinde, e-Devlet uygulamasından sandık bilgilerini öğrenebilirsiniz.
- Kimliğiniz olmadan oy kullanamazsınız. Seçmen bilgi kâğıdı gösterilmesi ise zorunlu değil. Sandık görevlisinin verdiği pusulayı ve zarfı kontrol edin. Üzerinden hiçbir işaret bulunmadığından, pusulanın arkasında sandık kurulu mührü olduğundan emin olun.
- Oy kullanma kabinine cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da kamerayla girmez yasak.
- Herkesin tek pusula hakkı var. Size verilen “Tercih” ya da “Evet” yazılı mührü, tercih ettiğiniz adaya, partiye, ittifaka ayrılan bölüme, dışarı taşırmamak koşuluyla basmaya özen gösterin.
- “Tercih” veya “Evet” mührü dışında pusulanın herhangi bir yerine işaret koyarsanız, mührü birden fazla kez basarsanız oyunuz geçersiz sayılır. Zarftan pusula dışında herhangi bir şey çıkarsa da oyu geçersiz sayılır.
- Pusulayı zarfa koyarken yırtılmamasına dikkat edin. Yırtık pusulalar geçersiz kabul edilir. Zarfı sandığa kendiniz atın. Başkasına teslim etmeyin. Seçmen listesinde adınızın karşısındaki alana imza atmayı unutmayın.
- Görme engelli seçmenler bu seçimde ilk kez özel hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecek. Oy kullanırken birinci derece yakınlarından yardım alabilecek. Gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılar sıra beklemeden oy kullanabilecek.
- Hastalığı ya da engeli nedeniyle yatağa bağımlı olanlar seyyar sandık uygulamasıyla oyunu kullanabilecek. Seyyar sandık kurulları, bu seçmenlerin evlerine giderek oy kullanmalarını sağlayacak.
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