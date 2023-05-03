Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kullanılan oylar hangi hallerde geçersiz sayılır? Sandıklarda kaç parti temsilcisi olacak?
Seçmenlerin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği esaslar kapsamında 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için demokratik haklarını kullanma sürecinde bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kullanılan oylar hangi hallerde geçersiz sayılır? Sandıklarda kaç parti temsilcisi olacak? İşte ayrıntılar...
NEREDE OY KULLACAĞIM?
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler nerede oy kullanacaklarını e-Devlet, YSK'nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenebilecek.
OY VERMEYE GİDERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Oy verme işlemi için sandığa giden seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.
Oy verme mahalline giden seçmenler, sandık kurulu başkanına kimliğini ibraz ederek oy zarfı ve pusulası ile "Evet" ya da "Tercih" mührünü alarak kapalı oy verme kabinine girecek, burada oy vermek istediği parti/aday için belirlenen alana mührünü basacak. Ardından oy pusulalarını kapalı zarfa koyarak sandığa atacak.
Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.
SANDIK KURULUNDA KAÇ PARTİ TEMSİLCİSİ OLACAK?
Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5'i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak.
OYLAR NASIL SAYILACAK?
Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak, ilçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek, birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak.
SANDIK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ye ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK'nin internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.
KULLANILAN OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILIR?
"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
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