2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Oylar ne zaman sayılacak? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Tarihi seçimde yurttaşlar, ''Oylar ne zaman sayılacak? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:40
Oylar ne zaman sayılacak? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

28 MAYIS'TA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saat 18.00’e kadar seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. 18.00-21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek.

21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. İlk önce cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.




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