Alkol yasağı ne zaman başlayacak? 28 Mayıs alkol yasağı ne zaman bitecek? Seçim günü alkol almak yasak mı?

Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:28

Güncelleme: 27.05.2023 - 12:29

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yarın yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu öncesinde yurttaşlar alkol yasağının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIN ALMAK YASAK MI?

2013 yılından beri Türkiye'de alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılması yasak Yasaya göre; alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.

ALKOL YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.