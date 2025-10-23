Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Beyoğlu’nda 20 Ağustos 2025’de oyuncu Ufuk Bayraktar’ın bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine ‘Seni burada barındırmayacağım görürsün’ diyerek yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede Bayraktar’ın 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ufuk Bayraktar’ın dava çerçevesinde hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Bayraktar’ın yargılanmasına 14 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

"MAHALLEMİZİN GENÇLERİ BURAYI KORUSUN, SİZ ONLARA HAFTALIK 25 BİN LİRA PARA VERİN"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ahmet P. ‘müşteki’, Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bayraktar ve Akbaş’ın müşteki Ahmet P.’ye ait işletmeye giderek bir müddet orada oturdukları, bu sırada müştekinin kardeşi Halil P.’yi görüp onunla bir toplantı yapmak istediklerini söyledikleri, daha sonra müşteki Ahmet P. şüphelilerin yanına gittiğinde Ufuk Bayraktar’ın ekranında ‘Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız’ şeklinde yazı bulunan telefonu müştekiye göstererek, ‘Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin. Onların Whatsapp grupları var. Bütün mahalle bu çocukların. Ben onlar para kazansın diye söylüyorum’ şeklinde sözler söyleyerek müştekiden koruma adı altında para istediği anlatıldı.

MÜŞTEKİ ÜZERİNDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ

Müşteki Ahmet P.’nin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez kendisinden haftalık 10 bin lira kadar fiyatı düşürdüğü ancak müştekinin kendilerini polisin koruyacağını söyleyerek bu talebi reddettiğinin aktarıldığı iddianamede, Ufuk Bayraktar’ın ise ‘Sonra görüşeceğiz’ diyerek diğer şüpheli ile birlikte mekandan ayrıldığı, bu olayın ardından geçen süre zarfında mekana birkaç kez gelen şüphelilerin ardından 1 ay kadar görünmedikleri ancak en son 20 Ağustos 2025’de tekrardan geldiklerinde Ufuk Bayraktar’ın sinirli bir şekilde müştekinin yanına gelerek tekrardan kendisiyle konuşmak istediğini belirttiği kaydedildi. Bayraktar’ın müştekinin kendisiyle konuşmak istememesi üzerine ‘Seni burada barındırmayacağım görürsün’ diyerek müştekiye saldırıp yumrukla vurduğu, müştekinin polis çağırmasıyla olay yerine polisler geldiğinde diğer şüpheli Volkan Akbaş’ın müştekinin yanına gelerek ‘Şikayetini geri çek, ben hallederim konuyu’ diyerek müşteki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi. Müşteki Ahmet P.’nin ek ifade vererek Ufuk Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini belirttiği ve şikayetinden vazgeçtiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde müştekiye karşı birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri hususunda yeterli şüpheye ulaşılarak, haklarında kamu davası açılması yoluna gidildiği ifade edildi.

11’ER YIL 3’ER AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş’ın ‘iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs’ suçundan 7’şer yıl 6’şar aydan 11’er yıl 3’er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.