2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Oyunu kullanan ilk lider Meral Akşener oldu: 'Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder'

İkinci tur oylaması için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Liderler arasında oy veren ilk isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, İstanbul'da Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde vatandaşlık görevini yerine getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 10:42
Oyunu kullanan ilk lider Meral Akşener oldu: 'Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder'
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için Türkiye genelinde yurttaşlar sandık başına gidiyor. Siyasi parti liderleri de aynı şekilde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için adreslerinin bağlı bulunduğu okula gelecek.

28 Mayıs sabahı oy vermeye gelen ilk lider İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Akşener, İstanbul Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

"ALLAH İNŞALLAH GÖNLÜMÜZDEKİNİ NASİP EDER"

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Akşener, "Oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçimin ikinci safhasında, özellikle gençler için çok önemli olan bir seçimin ikinci safhasında oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemize hayırlı olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri ayrıca Ankara'ya gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu.


Meral Akşener İyi Parti

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