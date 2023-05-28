Oyunu kullanan ilk lider Meral Akşener oldu: 'Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder'
İkinci tur oylaması için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Liderler arasında oy veren ilk isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, İstanbul'da Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için Türkiye genelinde yurttaşlar sandık başına gidiyor. Siyasi parti liderleri de aynı şekilde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için adreslerinin bağlı bulunduğu okula gelecek.
28 Mayıs sabahı oy vermeye gelen ilk lider İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.
Akşener, İstanbul Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
"ALLAH İNŞALLAH GÖNLÜMÜZDEKİNİ NASİP EDER"
Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Akşener, "Oylarımızı
kullandık. Çok önemli bir seçimin ikinci safhasında, özellikle gençler için çok
önemli olan bir seçimin ikinci safhasında oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemize
hayırlı olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri ayrıca Ankara'ya gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak'tan 'vize' tepkisi: 'Yazıklar olsun'
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Şarkıcı Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
- Belediyeden Müfit Can Saçıntı'ya 'paylaşım' engeli
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Kayseri'de facia: Yüksekten düşerek öldüler
- Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı