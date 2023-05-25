Akşener: HÜDA PAR’ın yemin etmeme ihtimali nedeniyle mazbatalar geç verildi

Yayınlanma: 25.05.2023 - 23:39

Güncelleme: 25.05.2023 - 23:39

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’ye konuk oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulunan Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

MAZBATALARIN GEÇ VERİLMESİ

“En fazla da kadınlar ve gençlerle ilgili edinilmiş haklar kaçacak. Bu ülkede nefes almak izne tabi olacak. Çünkü şartlar onu getirecek. Burada benim ısrarla üzerinde durduğum şey sistem yani özlem Sayın Erdoğan değil hep de örnek veriyorum yani sizin gibi. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden geçti bu sistemin başındaki kişi. Kadının “sahiplendirilmesini” öngören, 4 maddenin değiştirilmesiyle ilgili talebi olan, hem Hizbullah’ın hem PKK’nın terör örgütü olmadığını düşünen bir siyasi partiyi aldı Meclis’e getirdi sayın Erdoğan. Yemin töreniyle ilgili bir problem oldu. Mazbatalarının geç verilmesinin sebebi seçim. Seçim öncesinde yemin töreni yapılsaydı HÜDA PAR’ın bir vekili belki de yemin etmeyecekti. Bundan kaçınmak için sonraya bıraktılar.

“SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN İKNA EDİLEBİLİR”

Mitinglerde alkışların artmasını gördüm. Son bir haftada müthiş bir heyecan oldu. Ben bunu Erzurum’daki taşlama hadisesine bağladım. Birinci turda pek çok insanla iddiaya girdim, hayatta yapmayacağım iştir. Ha bire elbise alıyorum. Birinci turda alınacağına Allah şahidimdir samimiyetle inandım.

Ağır dar gelirli, derin yoksullar sandığa gitmemiş. Bu insanlarda AK Parti’ye sevgi gitmiş, geçmişin AK Parti seçmeni. Bizle ilgili de bu kapılar çalınmamış. Ben uzun zamandır bu çalışmayı yapıyorum. Onlarla birbirimizi tanıyoruz. İkna etmek mümkün. Erkeklerin kahvede, cami çıkışında insan ikna etmesi gerekirken kadınlar evde olmak zorunda. Eskiden cemaatler tarikatlar kapıları çalıyormuş. Artık AK Parti de çalmıyor. Şimdi biz çalıyoruz. Dün çok rahatlıkla aldıkları yardımlarda artık torpil geçmeye başlamış. O kadar çok para yeniş ki itibardan tasarruf olmayıp, para azalmış.”