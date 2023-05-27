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Celal Şengör, Meral Akşener'e sarılıp ağladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rumeli Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatan konuşmasından sonra Celal Şengör, Akşener'e sarılıp ağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 11:03
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balkan Buluşması’nda bir araya geldi. 

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun katıldığı Balkan Rumeli Mübadil Buluşması'na Prof. İlber Ortaylı ve Prof. Celal Şengör de katıldı.

Meral Akşener, Rumeli Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatan bir konuşma yaptı. Rumeli Türkü olan Celal Şengör'ün bu konuşmadan sonra Akşener'e sarılıp ağladığı görüldü.


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