Özdağ talimat verdi partililer harekete geçti

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 21:42

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 21:46

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Sinan Ateş cinayetine dikkat çekmek için hazırlattığı “‘Yerli ve milli’ katil kim?” pankartının tüm parti il binalarına asılması talimatını vermişti.

Özdağ, bugün Twitter hesabından söz konusu pankartın İstanbul İl Başkanlığı binasına asıldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Zafer Partisi İstanbul il başkanlığı pic.twitter.com/fSaanUJux0 — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 14, 2023

Özdağ'ın paylaşımının altına diğer partililerden de fotoğraflar gönderildi.

Mevzu Vatansa, Hepimiz ölelim.

Mevzu Makamsa, Hepiniz Ölün! pic.twitter.com/P6lxJHvwBu — Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı (@ZaferPartisi38) January 14, 2023

Çanakkale İl Başkanlığı

Zafer Partisi tüm teşkilatlarıyla Sinan Ateş’e sahip çıkıyor.#KatilKim? pic.twitter.com/q1K68psRsU — Zafer Partisi Çanakkale İl Başkanlığı (@ZaferPartisi17) January 14, 2023

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında cinayetin azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ

Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.