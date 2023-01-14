Özdağ talimat verdi partililer harekete geçti

Parti binalarına uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek için “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı asan Zafer Partisi, bu kez Ankara’da suikasta kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için pankart hazırladı. Pankartta, “Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan ‘Yerli ve milli’ katil kim?” ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 21:42
Özdağ talimat verdi partililer harekete geçti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Sinan Ateş cinayetine dikkat çekmek için hazırlattığı “‘Yerli ve milli’ katil kim?” pankartının tüm parti il binalarına asılması talimatını vermişti.

Özdağ, bugün Twitter hesabından söz konusu pankartın İstanbul İl Başkanlığı binasına asıldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Özdağ'ın paylaşımının altına diğer partililerden de fotoğraflar gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında cinayetin azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ

Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.


Zafer Partisi Ümit Özdağ Sinan Ateş

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