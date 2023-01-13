Ümit Özdağ, Sinan Ateş cinayetini anlattı: 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez' demiş

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:17

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 16:23

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV'de konuk olduğu İlker Karagöz ile Çalar Saat programında Sinan Ateş cinayetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özdağ, programda MHP saflarında olduğu dönemde yaşadığı bir olayı anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2005 - 2006 senesinde Silifke'ye gittim arkadaşlarımla birlikte. MHP Genel Başkanlığına adayım. Silifke'de bir otele girdim. Yanımda arkadaşlarım var ve birden bize ağır bir saldırı başladı. Onlarca genç ortaya fırladılar. Benim üzerime bir genç fırladı. Benim de belim de tabancam vardı, ruhsatın tabancamı çektim. Üzerime gelen çocuğa yönelttim ve horozu da kaldırdım. O anda karşımdaki çocuğun 17 yaşında olduğunu gördüm ve silahı hemen indirdim. Bu saldırıyı düzenleyen Silifke Ülkü Ocakları Başkanı ödül olarak Ankara'ya Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ne alındı. Böyle saldırılar bana, başka arkadaşlara, başka siyasetçilere, gazetecilere geçtiğimiz yıllarda oldu. Son dönemde de yoğunlaştı. En son bu saldırılar bir cinayetle neticelendi ve Sinan Ateş öldürüldü."

"BUNLAR BİR EKİP"

Cinayetle ilgili olarak adı geçen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un ilişkilerine dikkat çeken Özdağ, "Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir ekibin elemanı mıdır? Evet, bir ekibin unsurudur. Kimdir bu ekip? İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın bunlar bir ekiptir. Birlikte hareket ederler. Amaçları da İzzet Ulvi Yönter'in Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına taşınmasıdır. Bunun için bu ekip şu ana kadar ülkücü hareket üzerinde, MHP üzerinde etkili olabilecek bütün eski ülkü ocakları genel başkanlarını sırası ile partiden tasfiye etmiştir. Sinan Ateş, bu ekiple birlikte hareket etmediği için bu ekip tarafından hedef alındı. Neticede görevden alındı. Görevden alındıktan sonra da bu arkadaşla ilgili her zaman yapmış oldukları iftira kampanyasını yapmaya başladılar" dedi.

"DEVLET BEY İZİN VERMEZ"

Cinayetin geleceğinin belli olduğunu söyleyen Özdağ, "Efendi Barutçu, MHP'nin önemli eski isimlerindendir ve hala mı MHP üyesidir Efendi Barutçu. Sinan Ateş'in de ağabeyi. Küçüklüğünden beri beraberler. Mersin'de Sinan'a çok yakın eski Mersin Ülkü Ocakları başkanına bir saldırı düzenlettiler. Ailesinin yanında bankadan para çekerken 3 kişi saldırıyorlar. O da çekiyor birisini yaralıyor, birisini öldürüyor. Bu olay olunca bir kanlı çatışmaya dönüşeceğini herkes gördü. Efendi Barutçu, mektup yazdı Devlet Bahçeli'ye ve dedi ki, 'Olcay Kılavuz'la Sinan'ı bir araya getirin. Çünkü bu iş artık kanlı bir hesaplaşmaya doğru gidiyor'. Rahmetli Sinan Ateş de, 'Benim kalemimi kırmışlar ama Devlet Bey benim öldürülmeme izin vermez' diyor yakın bir arkadaşına. O da biliyor bunu, kendisine yönelik bir saldırı olacağını. Şu ana kadar 17 kişi tutuklanıyor. 14'ü uyuşturucu kullanıyor bunların. Ankara'ya nasıl geliyorlar? İstanbul'dan iki polis özel harekatıyla geliyor. Bu polis özel harekatçılardan bir tanesi polis özel harekatçı olmanın ötesinde bağları olan bir adam" ifadelerini kullandı.