Özdağ ve Destici arasında 'Türklük' tartışması

Yayınlanma: 28.09.2024 - 15:17

Güncelleme: 28.09.2024 - 15:17

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ümit Özdağ hakkında “Türk müdür tartışılır” ifadelerini kullanarak, Özdağ’ın milliyetçi olmadığını öne sürdü. Destici, “Almanya’da uzun süre kaldığı için, oradaki Neo Nazilerden etkilenmiş olabilir” dedi.

Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden Destici’ye yanıt vererek, “Filistin milli davamız değildir” dedi. Arap Birliği ülkelerinin çoğunun Filistin meselesini milli dava kabul etmediğini belirtti.

Özdağ, “İki dedemin mezarlarını sana gösteririm” diyerek, Destici’nin dedelerinin mezarlarını sordu. Özdağ, ayrıca “Sen dedenin İstiklal Harbi beraatını gösterebilir misin?” ifadelerini kullandı.

Özdağ, Destici’nin “Ümit Özdağ’ın Türklüğü tartışılır” sözlerine yanıt Ziya Gökalp’in şu dizeleriyle karşılık verdi:

“Türklük hem mefkürem, hem kanımdır; sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil!”