Özdağ'dan Bahçeli'ye: Türkeş'in kimin ismini ajan olarak verdiğini ülkücüler gayet iyi biliyor

Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 13:00

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin bugünkü toplantısında, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak "Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz" diye tweet atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı “Adına zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası" diyerek hedef aldı. Bahçeli'nin ağız sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi.

Özdağ, partisinde düzenlediği basın açıklamasında Bahçeli'ye şöyle seslendi:

"Bu seviyesiz açıklamaya vereceğimiz tek cevap var. Sinan Ateş'in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı bile yayımlamayan, ailesine 'başınız sağolsun demeyen' bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiç bir cevap yoktur. Zafer Partisi Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AK Parti gibi Türkiye'yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken, rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiği de bütünü ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi ordan sen de hadi ordan!"

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ateş'in adını anmadan yaptığı açıklamasında Özdağ'a da tepki göstererek, "Adına Zafer denilen casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası 'Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz' açıklamasıyla cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu" dedi. Bahçeli, Özdağ'la ilgili yargıya da çağrıda bulunup "Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli savcıların ana görevleri olduğunu hatırlatmak ve gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem görevimdir" ifadelerini kullandı.