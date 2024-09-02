Özel, Ankara’da il danışma kurulunu toplayarak partililerin görüşünü aldı, eleştirilere yanıt verdi: 'Erdoğancılık oynamıyoruz'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 06:50

Güncelleme: 02.09.2024 - 06:55

Bu hafta 4-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek tüzük kurultayı için son hazırlıklarını sürdüren CHP’de geçen günlerde İstanbul’da gerçekleşen İstanbul il danışma kurulu toplantısının ardından dün de Ankara il danışma kurulu toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzükte yapılması planlanan değişikliklerle ilgili parti içindeki fikir alışverişlerini dün Ankara il danışma kurulunda sürdürdü.

Özel yeni tüzüğe ilişkin, “4 Eylül günü tarihe önemli bir atıf yapacak. Güçlü bir katılımla değişim kurultayını Sivas’ta başlatacağız. Türkiye’nin en demokratik, kadın haklarına en saygılı, gençleşmeyi öne alan, kimsenin, bu öncekinden daha kötü demeyeceği bir tüzük ortaya çıkartacağız” dedi.

BAZISI UYDURMA

Tüzük taslağı sızdırmaya çalışan kişilere seslenen Özel, “Havada sahte tüzük taslakları uçuşuyor Tüzük taslağı, Ankara il danışma kurulu görüşü alınmadan şekli verilmiş olabilir mi, parti meclisi ile tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Bazısı ham taslak bazısı tamamen uydurma” ifadelerini kullandı.

Ön seçim iddialarıyla ilgili Özel, “‘Genel başkan ön seçim sözü verdi, etrafındakiler o sözü tutturmamaya çalışıyor’ diyorlar. Tayyip Erdoğancılık oynamıyoruz. Genel başkanın etrafı yanlış yapıyorsa vebali genel başkanındır. Etrafı yanlış yapıyorsa orada zaten genel başkanlık sorunu vardır. Gelecek seçimlerde bu taslakta ‘ya hâkim denetiminde ön seçim olacak, hâkim denetiminde önseçim yoksa örgüt denetiminde önseçim olacak.’ Ama tüzükte kalın harflerle yazacak, ‘sonuçlarına aynen uyularak uygulanacak önseçim’” değerlendirmesinde bulundu.

Çankaya’ya CHP’li başkan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise cumhurbaşkanlığı adayı için “CHP’li bir belediye başkanını Çankaya Köşkü’nde göreve başlatacağız. Yeniden parlamenter sisteme dönmek için önemli adımlar atacağız” dedi.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ



CHP’de 4-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek tüzük kurultayı için son hazırlıklar sürerken CHP lideri Özgür Özel partisinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara’da bir araya geldi.

Birlikte akşam yemeği yiyen Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş alınan bilgilere göre son dönemdeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışması dahil güncel siyasi başlıkları ele aldı. Daha sonrasında Yavaş yemekten ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde partisinin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile de İstanbul’da bir araya gelen Özel, Kılıçdaroğlu’na tüzük çalışmalarında gelinen son aşamayı anlattı ve tüzükte yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Kılıçdaroğlu’nun fikirlerini aldı.



YAVAŞ: BU OYUNA GELMEYECEĞİZ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplantıda ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ tartışmalarına yanıt verdi.

Bu oyuna gelmeyeceklerini belirten Yavaş, “2019’dan 2023 seçimlerine kadar üstlerine vazife gibi yandaş olarak tabir edilen televizyonların tek konusu ‘aday kim olacak?’ deyip fitne çıkararak insanları birbirine düşürmekti. Yine başladılar. Bu tartışmalara meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor. Bunların CHP içerisinde bir iç çatışma yaratmaktan başka bir gaye gütmediğinin ve bizim bunların içinde olmayacağımızı herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

