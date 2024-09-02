Özel, Ankara’da il danışma kurulunu toplayarak partililerin görüşünü aldı, eleştirilere yanıt verdi: 'Erdoğancılık oynamıyoruz'
“Güçlü bir katılımla Değişim Kurultayı’nı Sivas’ta başlatacağız” diyen CHP lideri, “Türkiye’nin en demokratik tüzüğünü yapacağız” ifadesini kullandı.
Bu hafta 4-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek tüzük kurultayı için son hazırlıklarını sürdüren CHP’de geçen günlerde İstanbul’da gerçekleşen İstanbul il danışma kurulu toplantısının ardından dün de Ankara il danışma kurulu toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzükte yapılması planlanan değişikliklerle ilgili parti içindeki fikir alışverişlerini dün Ankara il danışma kurulunda sürdürdü.
Özel yeni tüzüğe ilişkin, “4 Eylül günü tarihe önemli bir atıf yapacak. Güçlü bir katılımla değişim kurultayını Sivas’ta başlatacağız. Türkiye’nin en demokratik, kadın haklarına en saygılı, gençleşmeyi öne alan, kimsenin, bu öncekinden daha kötü demeyeceği bir tüzük ortaya çıkartacağız” dedi.
BAZISI UYDURMA
Tüzük taslağı sızdırmaya çalışan kişilere seslenen Özel, “Havada sahte tüzük taslakları uçuşuyor Tüzük taslağı, Ankara il danışma kurulu görüşü alınmadan şekli verilmiş olabilir mi, parti meclisi ile tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Bazısı ham taslak bazısı tamamen uydurma” ifadelerini kullandı.
Ön seçim iddialarıyla ilgili Özel, “‘Genel başkan ön seçim sözü verdi, etrafındakiler o sözü tutturmamaya çalışıyor’ diyorlar. Tayyip Erdoğancılık oynamıyoruz. Genel başkanın etrafı yanlış yapıyorsa vebali genel başkanındır. Etrafı yanlış yapıyorsa orada zaten genel başkanlık sorunu vardır. Gelecek seçimlerde bu taslakta ‘ya hâkim denetiminde ön seçim olacak, hâkim denetiminde önseçim yoksa örgüt denetiminde önseçim olacak.’ Ama tüzükte kalın harflerle yazacak, ‘sonuçlarına aynen uyularak uygulanacak önseçim’” değerlendirmesinde bulundu.
Çankaya’ya CHP’li başkan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise cumhurbaşkanlığı adayı için “CHP’li bir belediye başkanını Çankaya Köşkü’nde göreve başlatacağız. Yeniden parlamenter sisteme dönmek için önemli adımlar atacağız” dedi.
ÖZEL, KILIÇDAROĞLU VE
YAVAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ
CHP’de 4-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek tüzük kurultayı için son hazırlıklar sürerken CHP lideri Özgür Özel partisinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara’da bir araya geldi.
Birlikte akşam yemeği yiyen Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş alınan bilgilere göre son dönemdeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışması dahil güncel siyasi başlıkları ele aldı. Daha sonrasında Yavaş yemekten ayrıldı.
Geçtiğimiz günlerde
partisinin eski genel
başkanları Altan
Öymen, Hikmet Çetin ve
Murat Karayalçın ile de
İstanbul’da bir araya gelen
Özel, Kılıçdaroğlu’na tüzük
çalışmalarında gelinen
son aşamayı anlattı
ve tüzükte yapılması
planlanan değişikliklere
ilişkin Kılıçdaroğlu’nun
fikirlerini aldı.
YAVAŞ: BU OYUNA GELMEYECEĞİZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplantıda ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ tartışmalarına yanıt verdi.
Bu oyuna
gelmeyeceklerini belirten Yavaş,
“2019’dan 2023 seçimlerine
kadar üstlerine vazife gibi
yandaş olarak tabir edilen
televizyonların tek konusu
‘aday kim olacak?’ deyip fitne
çıkararak insanları birbirine
düşürmekti. Yine başladılar. Bu
tartışmalara meze olmak hiç
hoşumuza gitmiyor. Bunların
CHP içerisinde bir iç çatışma
yaratmaktan başka bir gaye
gütmediğinin ve bizim bunların
içinde olmayacağımızı herkesin
bilmesini istiyorum” dedi.
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