Özel, belediye başkanları çalıştayının son gününde yurttaşların çözüm beklediğini söyledi: ‘Kibir’ uyarısı yaptı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktıktan sonra belediye başkanlarıyla yaptığı çalıştayın son gününde başkanlara “kibir” uyarısı yaptığı öğrenildi. İktidara seçim kaybettiren unsurlardan birinin kibir olduğunu söyleyen Özel’in “İsraftan, lüksten, şatafattan uzak durun. Dönem ayağa garanti pas dönemi. Tribünlere şov yapma dönemi değil. Sorunları dağ gibi olan vatandaş bizlerden en öncelikli sıkıntılarının çözülmesini bekliyor. Vatandaşa, ‘Bu başkanlar bu işi biliyor. Oy verdim pişman değilim. Allah onlardan razı olsun’ dedirtmemiz lazım. Millet bunu dediği zaman başarı kendiliğinden gelecektir” dediği belirtildi.



irinci parti olarak çıktıktan sonra yeni dönemdeki yol haritasını belirlemek için düzenlediği İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı dün sona erdi. Çalıştay boyunca CHP’nin yeni seçilen 409 belediye başkanı önümüzdeki beş yıl boyunca yönetecekleri yerlerde neler yapabileceklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkanlar; belde, ilçe, il ve büyükşehirlere ayrılarak ortak yapabilecekleri çalışmaları konuştu.

"HATA ŞANSI YOK"

Çalıştayın genel olarak olumlu bir havada geçtiğini söyleyen başkanlar, “İlk defa bir seçimi birinci parti olarak bitirdiğimiz için herkesin yüzü gülüyordu. Herkes heyecanlıydı. Tabii Genel Başkan’ın da buna bağlı olarak hepimize bir ‘rehavet’ uyarısı oldu. Asıl yapmamız gerekinin önümüzdeki dönemde belediyeleri iyi yönetmek olduğunu vurguladı ve hata yapma şansımızın olmadığını söyledi” değerlendirmesini yaptı.

fırsatı bulduklarını da aktaran başkanlar, “Seçim döneminde parti içi yaşadığımız sıkıntılar da dinlendi. Onun dışında parti içinde eleştirdiğimiz bir şey olup olmadığı da soruldu ve görüşlerimiz bizden isim alınmadan notlar halinde toplandı. Daha önce böyle bir uygulama olmamıştı. Çok verimli bir çalıştaydı” dedi. Başkanlar ayrıca çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sunuşlarının yanı sıra, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’le düzelen panelle dört ismin tecrübelerinden ve tavsiyelerinden de faydalandı.

"İKTİDAR FIRSATI"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim dönemi boyunca elindeki kamu kaynaklarını kullanarak bir yarış sürdürdüğüne dikkat çeken Özel’in “Biz milletin tarafında yer aldık, her kesimden oy aldık. Biz halkın partisiyiz. Bu seçimde eski ile yeni yarıştı. Onlar eski biz yeniydik. Gençleştik, yenilendik. Onlar eskide inat etti ve biz yeni şeyler söyledik. Biz yeni kalmaya, halkın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sırtımızda büyük bir sorumluluk var. Önümüzde tarihin akışını değiştirme fırsatı var. Atatürk’ün partisini Cumhuriyetin ikinci yüzyılında iktidar yapma fırsatı var” diye konuştuğu belirtildi.

EMEKLİ VE GENÇLER İÇİN PROJELER ÜRETİLECEK

Çalıştayın son gününde kapanış konuşmasını CHP lideri Özel yaptı. CHP’nin özellikle sosyal belediyecilikte örnek olan ve seçimlerin kazanılmasında da rol oynayan hizmetlerinin tüm belediyelerde ortaklaştırılmasını isteyen Özel’in, bu amaçla genel merkezin de belediyelerle koordinasyon içinde olacağını vurguladığı aktarıldı. Belediyelerin gençler için destekleyici projeler yapmasını önemsediğini belirten Özel’in “Genç Kart” gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasını istediği kaydedildi. Seçim döneminde de sık sık gündeme getirdiği emeklilerin sorunlarının da unutulmaması gerektiğinin altını çizen Özel’in “Emeklilerin geçim, sosyalleşme sıkıntılarını azaltacak, destekleyici hizmetlerin de üretilmesi gerek” dediği belirtildi.

