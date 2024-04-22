Özel, belediye başkanları çalıştayının son gününde yurttaşların çözüm beklediğini söyledi: ‘Kibir’ uyarısı yaptı
“İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı” genel başkan Özgür Özel’in sunumuyla sona erdi. Özel, başkanlara “İsraftan, lüksten, şatafattan uzak durun” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür
Özel’in yerel seçimlerden
birinci parti olarak çıktıktan
sonra belediye başkanlarıyla
yaptığı çalıştayın son gününde
başkanlara “kibir” uyarısı yaptığı
öğrenildi. İktidara
seçim kaybettiren
unsurlardan birinin
kibir olduğunu söyleyen
Özel’in “İsraftan,
lüksten, şatafattan uzak
durun. Dönem ayağa
garanti pas dönemi. Tribünlere
şov yapma dönemi değil. Sorunları
dağ gibi olan vatandaş bizlerden
en öncelikli sıkıntılarının
çözülmesini bekliyor. Vatandaşa,
‘Bu başkanlar bu işi biliyor. Oy
verdim pişman değilim. Allah
onlardan razı olsun’ dedirtmemiz
lazım. Millet bunu dediği zaman
başarı kendiliğinden gelecektir”
dediği belirtildi.
irinci parti olarak çıktıktan sonra yeni dönemdeki yol haritasını belirlemek için düzenlediği İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı dün sona erdi. Çalıştay boyunca CHP’nin yeni seçilen 409 belediye başkanı önümüzdeki beş yıl boyunca yönetecekleri yerlerde neler yapabileceklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkanlar; belde, ilçe, il ve büyükşehirlere ayrılarak ortak yapabilecekleri çalışmaları konuştu.
"HATA ŞANSI YOK"
Çalıştayın genel olarak olumlu bir havada geçtiğini söyleyen başkanlar, “İlk defa bir seçimi birinci parti olarak bitirdiğimiz için herkesin yüzü gülüyordu. Herkes heyecanlıydı. Tabii Genel Başkan’ın da buna bağlı olarak hepimize bir ‘rehavet’ uyarısı oldu. Asıl yapmamız gerekinin önümüzdeki dönemde belediyeleri iyi yönetmek olduğunu vurguladı ve hata yapma şansımızın olmadığını söyledi” değerlendirmesini yaptı.
fırsatı bulduklarını da aktaran başkanlar, “Seçim döneminde parti içi yaşadığımız sıkıntılar da dinlendi. Onun dışında parti içinde eleştirdiğimiz bir şey olup olmadığı da soruldu ve görüşlerimiz bizden isim alınmadan notlar halinde toplandı. Daha önce böyle bir uygulama olmamıştı. Çok verimli bir çalıştaydı” dedi. Başkanlar ayrıca çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sunuşlarının yanı sıra, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’le düzelen panelle dört ismin tecrübelerinden ve tavsiyelerinden de faydalandı.
"İKTİDAR FIRSATI"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim dönemi boyunca elindeki kamu kaynaklarını kullanarak bir yarış sürdürdüğüne dikkat çeken Özel’in “Biz milletin tarafında yer aldık, her kesimden oy aldık. Biz halkın partisiyiz. Bu seçimde eski ile yeni yarıştı. Onlar eski biz yeniydik. Gençleştik, yenilendik. Onlar eskide inat etti ve biz yeni şeyler söyledik. Biz yeni kalmaya, halkın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sırtımızda büyük bir sorumluluk var. Önümüzde tarihin akışını değiştirme fırsatı var. Atatürk’ün partisini Cumhuriyetin ikinci yüzyılında iktidar yapma fırsatı var” diye konuştuğu belirtildi.
EMEKLİ VE GENÇLER İÇİN PROJELER ÜRETİLECEK
Çalıştayın son gününde kapanış
konuşmasını CHP lideri Özel yaptı.
CHP’nin özellikle sosyal belediyecilikte
örnek olan ve seçimlerin
kazanılmasında da rol oynayan
hizmetlerinin tüm belediyelerde
ortaklaştırılmasını isteyen Özel’in,
bu amaçla genel merkezin de
belediyelerle koordinasyon içinde
olacağını vurguladığı aktarıldı.
Belediyelerin gençler için destekleyici
projeler yapmasını önemsediğini
belirten Özel’in “Genç Kart” gibi
uygulamaların yaygınlaştırılmasını
istediği kaydedildi. Seçim
döneminde de sık sık gündeme
getirdiği emeklilerin sorunlarının da
unutulmaması gerektiğinin altını
çizen Özel’in “Emeklilerin geçim,
sosyalleşme sıkıntılarını azaltacak,
destekleyici hizmetlerin de üretilmesi
gerek” dediği belirtildi.
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