Özel CHP’li Selçuk Ayhan’ın cenazesi sonrası kurultay tartışmalarına cevap verdi
CHP’deki “kurultay tartışması”na tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, “Önümüzdeki görev Atatürk’ün partisini iktidar yapmak” dedi.
İzmir’de 71 yaşında yaşamını yitiren 23. dönem CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın Bornova Hüseyin İsa Bey Camisi’nde kılınan cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın sosyal medya hesabından “normalleşme” sürecini eleştirmesi ve CHP sözcüsü Deniz Yücel’in Salıcı’ya cevap vermesiyle başlayan tartışma ve bir grup milletvekilinin Yücel’in cevabını eleştirerek kurultay çağrısı yapması ile ilgili konuştu.
CHP’nin birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, “Hem İzmir milletvekillerine hem de tüm milletvekillerimize şunu ifade ediyorum, CHP genel başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir CHP’linin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir. 47 yıl sonra CHP birinci parti, 22 yıl sonra AKP ilk kez ikinci parti oldu. Anketlerde de CHP birinci parti olarak devam ediyor. Burada biz CHP olarak neyi tartışıyoruz, birbirimizle neyi paylaşamıyoruz? Önümüzde önemli bir görev var. Partiyi birinci parti yapıp Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız. Bu motivasyonla hep birlikte devam edeceğiz” dedi.
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