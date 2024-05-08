Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından MHP lideri Bahçeli ile görüştü: Ekonomik krizi anlattı
CHP lideri, emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısını gündeme getirdi, “Temmuzda zam yapılmalı” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme talebinin CHP’den geldiği belirtilirken Bahçeli, Özel’i TBMM’deki makamında kabul etti. Görüşmede Bahçeli de yerel seçim sonuçları nedeniyle Özel’i kutladı.
CHP lideri, grup toplantısında görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bahçeli’yle gayet olumlu, verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli’yle seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, bundan sonraki sürece dair yapıcı bir değerlendirme yaptık. Filistin konunu başta olmak üzere Türkiye dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü paylaştık. CHP’nin burada ana muhalfet partisi olduğunu ancak yurtdışında Türkiye’nin partisi olduğumuzun altını bir kere daha çizdim. 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkânsız olduğunu ifade ettim. Asgari ücrete temmuzda zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden staj-çıraklık mağdurlarına, kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşlara, 28 Şubat davası tutuklularından AYM kararlarına uyulmamasına kadar duyduğumuz endişeye her konuda görüşlerimizi ilettik. Müfredat rahatsızlığını konuştuk.” Edinilen bilgilere göre Özel’in ayrıca astsubayların yaşadığı sorunlar ve CHP’nin konuyla ilgili Meclis’e vereceği tekliflerle ilgili de Bahçeli’yle konuştuğu belirtildi.
7 YIL SONRA GÖRÜŞME
Ziyaretin
ardından iki
lider açıklama
yapmadı. Bu
ziyaretle birlikte,
iki partinin genel
başkanı 7 yıl
sonra ilk kez
görüşmüş oldu.
TESPİH VE TABAK HEDİYE EDİLDİ
İki liderin baş başa
gerçekleştirdiği görüşme çay
ikramlarının yanı sıra karşılıklı
olarak hediyeleşme de yaşandı.
CHP Genel Başkanı Özgür
Özel’in Bahçeli’ye oltu taşlı bir
tesbih ile iki kutu mesir macunu
verdiği öğrenildi. Bahçeli’nin ise
Özel’e üç hilal işlemeli özel bir
tabak takdim ettiği belirtildi.
45 dakika süren görüşmeye,
Erdoğan-Özel görüşmesinden
farklı olarak hiçbir parti
kurmayı katılmadı. Bahçeli,
ilk olarak içeriye Özel’i davet
etti. İçeriye girerken iki lider
arasında “Önce siz buyurun”
diyaloğu yaşandı. Bahçeli’nin
isteği üzerine odaya ilk giren
isim Özel oldu.
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