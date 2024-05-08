Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından MHP lideri Bahçeli ile görüştü: Ekonomik krizi anlattı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme talebinin CHP’den geldiği belirtilirken Bahçeli, Özel’i TBMM’deki makamında kabul etti. Görüşmede Bahçeli de yerel seçim sonuçları nedeniyle Özel’i kutladı.

CHP lideri, grup toplantısında görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bahçeli’yle gayet olumlu, verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli’yle seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, bundan sonraki sürece dair yapıcı bir değerlendirme yaptık. Filistin konunu başta olmak üzere Türkiye dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü paylaştık. CHP’nin burada ana muhalfet partisi olduğunu ancak yurtdışında Türkiye’nin partisi olduğumuzun altını bir kere daha çizdim. 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkânsız olduğunu ifade ettim. Asgari ücrete temmuzda zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden staj-çıraklık mağdurlarına, kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşlara, 28 Şubat davası tutuklularından AYM kararlarına uyulmamasına kadar duyduğumuz endişeye her konuda görüşlerimizi ilettik. Müfredat rahatsızlığını konuştuk.” Edinilen bilgilere göre Özel’in ayrıca astsubayların yaşadığı sorunlar ve CHP’nin konuyla ilgili Meclis’e vereceği tekliflerle ilgili de Bahçeli’yle konuştuğu belirtildi.

7 YIL SONRA GÖRÜŞME

Ziyaretin ardından iki lider açıklama yapmadı. Bu ziyaretle birlikte, iki partinin genel başkanı 7 yıl sonra ilk kez görüşmüş oldu.



TESPİH VE TABAK HEDİYE EDİLDİ

İki liderin baş başa gerçekleştirdiği görüşme çay ikramlarının yanı sıra karşılıklı olarak hediyeleşme de yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bahçeli’ye oltu taşlı bir tesbih ile iki kutu mesir macunu verdiği öğrenildi. Bahçeli’nin ise Özel’e üç hilal işlemeli özel bir tabak takdim ettiği belirtildi. 45 dakika süren görüşmeye, Erdoğan-Özel görüşmesinden farklı olarak hiçbir parti kurmayı katılmadı. Bahçeli, ilk olarak içeriye Özel’i davet etti. İçeriye girerken iki lider arasında “Önce siz buyurun” diyaloğu yaşandı. Bahçeli’nin isteği üzerine odaya ilk giren isim Özel oldu.





