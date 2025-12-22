Özel’den Aday Ofisi toplantısı sonrası mesaj: ‘Muhalefet dönemi bizim için kapanmıştır’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Toplantıyı “yeni bir başlangıcın ilk günü” olarak nitelendiren Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak liyakatli kadrolarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bugün yeni bir başlangıcın ilk günüdür!

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizde, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak liyakatli kadrolarımızla ilk toplantımızı yaptık.

100 yıl sonra görev yine bizdedir!

Milletimizin en yakıcı sorunlarına en yapıcı çözümlerimizle geliyoruz.

Bizim için muhalefet dönemi ruhen de fikren de kapanmıştır.

Fiilen kapanması, sandığın gününe bağlıdır.

Milletimiz müsterih olsun. Pusulamız doğrudur, rotamız nettir. Biz bu ülkeyi çok daha iyi yöneteceğiz.

Yolumuz açık olsun!”