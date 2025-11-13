Özel'den 'gizli tanık' açıklaması: 'Meşe'yi çıkarmış yerine İlke'yi koymuşlar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi 2. Etap açılışında açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''İddianameyi ikiye ayıralım. İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de yok. Televizyonlara söylenen bütün fasiküllere, her gün yandaşlara ne sızdırdılarsa son gün buna bir kat yapmışlar! Güya soruşturmada gizlilik vardı.

Her gün yandaşlara ne sızdırdılarsa son gün buna bir kap yapmışlar ansiklopedi gibi iddianame diyorlar.

Sözünüzün bir ağırlığı varsa tanık beyanıyla tutuklanan onlarca arkadaşımızı derhal serbest bırakın.

Bu konuda olmayan şey; kanıtlayacağız, ispatlayacağız. Başta Kadriye Kasapoğlu, Mehmet Pehlivan, Kadir Öztürk ve daha niceleri sadece tanık beyanıyla şu an tutuklular. Sözünüzün ağırlığı varsa onlarca arkadaşımızı derhal serbest bırakmanız lazım.

''BİR TEK KANIT YOK''

Ortada bir tek kanıt yok. Ama Ekrem Başkan'ın oğlu bir tekne almış. 772 bin lira, Anadolu Ajansı, TRT bunu 772 milyon lira yazmış. Sehven bilinçli olarak.

''ERDOĞAN'DAN ÖZÜR BEKLİYORUM''

Atılan iftiralar var arkası boş. Ama Anadolu Ajansı TRT'den bir istifa ve özür bekliyorum. Bunların en üstünde Recep Tayyip Erdoğan'dan bir özür bekliyorum.

Bunların sonunda CHP'yi kapatmaya kalktılar. Millet bir ayağa kalktı bu partiyi Kenan Evren kapatamamış. Hemen açıklama yaptılar. Kapatılmaktan dolayı mağdur olan AK Parti buna da kalkıştı.

''MEŞE'Yİ ÇIKARMIŞ YERİNE İLKE'Yİ KOYMUŞLAR''

19 Mart tarihinde 3 gizli tanık vardı; Meşe, Ladin, Çınar. O gün İlke diye biri yok. Bugün 15 tane gizli tanık var. Ama 19 Mart'ta onlara söylenen ifadelerde Meşe, Ladin, Çınar, özellikle Ekrem Başkana Meşe ifadesi. O gün İlke diye biri var mı, yok. O gün Meşe diye biri var. O Meşe'ye bir sözler vermişler. Meşe 7'nci kata girememeye başlayınca, verilen sözler tutulmamaya başlayınca, Meşe artık gizli tanık olabilecek özelliği kaybetmiş. 'Konuşurum' demiş, 'doğrusunu anlatırım' demiş. Beyefendiler iddianameyi yaparken, Meşe'nin ifadelerini çıkarmışlar, iddianamede şimdi Ekrem Başkan ve arkadaşlarına sorulan Meşe ifadelerinin hiçbiri yok. Meşe yok. Yerine İlke'yi koymuş. 31 Mart'ta İlke yoktu. Şimdi diyor ki 18 Kasım 2024'te İlke ifade verdi. Meşe'nin çektiği ifadeleri İlke'ye şarj etmişler. O yalanları İlke diye yazmışlar. Suçüstü yakalanmışlar.''

NE OLMU ŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, İBB iddianamesinde yer alan gizli tanıklara ilişkin dün akşam Sultanbeyli'deki mitingde gizli tanık ayrıntısına dikkat çekmişti.

Özel, şu ifadelere yer vermişti:

''Dün iddianame çıktı ve onlarca arkadaşımızın suçlamalarında gizli tanığın söyledikleri ya da iftiracıların söyledikleri var. Buradan bir çok üzerinde konuşacağımız bir bombayı ifade edeyim. İlk başlarda bir 'Çınar' vardı, her iftirayı o atardı. Sonra bu 'Çınar'la araları bozulmuş. Bu 'Çınar'ın söylediği sözler, verilen vaatler, attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu 'Çınar'ı 7'nci kata almamaya başlamışlar. Bu 'Çınar', 6'ncı katta intihara kalkışmış. Buradan bütün adliye muhabirlerinin bildiği intihara kalkışma olayındaki kişi 'Çınar'ın ta kendisidir. Şimdi o 'Çınar'ın aylar önce söylediği ifadeleri 'Çınar'dan almışlar 'İlke' diye yeni bir gizli tanığa söyletmişler. Yalan olduğu, kumpas olduğu buradan belli bir soruşturmada, gizli tanığın sekiz ay önce söylediklerini alıp 'İlke' denen gizli tanığa veriyorlar.''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaparak Özel'in Çınar ile Meşe'yi karıştırmasından kaynaklı iddiayı yalanlayarak şunları kaydetmişti:

“Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26.08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır.”