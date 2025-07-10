Özel'den belediye başkanlarına 'kararlılık' mesajı: Toplantıda neler konuşuldu?

CHP, son olarak Adana, Antalya ve Adıyaman'da CHP’li belediyelere yönelik operasyonların ardından belediye başkanlarını bugün Ankara'ya çağırdı.

CHP'li belediye başkanları parti genel merkezinde CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlarla ilgili Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplantı yaptı.

Toplantıda tutuklanan belediye başkanları yerine, başkanvekilleri yer aldı. Saat 10.00'da başlayan toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

KARARLILIK MESAJI

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde sonuna kadar mücadele etme konusundaki kararlılık vurgulandı. CHP Lideri Özel’in konuşması ayakta alkışlandı. Toplantının sonunda "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı atıldı.

Toplantıda ayrıca bazı belediye başkanları da söz aldı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kürsüye çıktı.

Yavaş ve Seçer belediye başkanlarına hitap ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.