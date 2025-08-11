Özel'den 'Eren Bülbül' mesajı: 'Attığımız her adımda, oturduğumuz her masada...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.08.2025 13:19:00
Haber Merkezi
8 yıl önce Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lilerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir mesaj geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında kurşunlara hedef olarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bir mesaj yayımladı. 

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü ve kahraman Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Attığımız her adımda, oturduğumuz her masada, bu ülke için canını feda eden her bir şehidimizin hakkını, mirasını ve cesaretini sonuna kadar koruyup savunacağız."

 

 

