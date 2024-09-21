Özel, Erdoğan’a 2 Kasım için seçim çağrısı yaptı, Bahçeli’ye anayasa yanıtı verdi

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı temaslar için geldiği Muğla’da partisinin il ve ilçe başkanlıklarını ve belediyeleri ziyaret etti. Muğla’da yurttaşlara seslenen Özel, CHP’nin geçmiş seçimlerden ders alarak hareket ettiğini söyledi. Özel, anayasanın ilk dört maddesini hedef alan HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcoğlu’nun sözleri nedeniyle AKP ve MHP’yi hedef aldı.

CHP lideri Özel, “O mikrobu Meclis’e taşıyanlardan birisi ‘Gündemimizde yok. Öbürü ‘İlk dört maddeye şaşı bakanın bzim gözümüzde yeri yok’ diyor. Sustular ama en nihayetinde yarım yamalak kaçamak cevaplar verdiler. ‘İlk dört maddeye şaşı bakana biz de kötü bakarız. Gönlümüzde yoktur’ diyen Bahçeli, ilk dört maddeye şaşı bakmayı bırakın. El ele tutuşmuşsunuz. Halay çeker gibi duruyorsunuz. Şaşı gözlerle size bakıyor. Siz bu HÜDA PAR’cının elini daha ne kadar tutacaksınız?” diye konuştu. Seçim çağrısını yenileyen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması için Meclis’in karar alması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

‘2 KASIM’DA SEÇİM VAR’

“Geçim yoksa seçim vardır. Emekliyi emekçiyi yoksulluktan süründürüp, üç sene sonra bana gel seçim yapalım dersen biz yokuz. Sana bir yıl müddet. Hesabını kitabını yap. Seneye 2 Kasım Pazar günü sandığı koyarsan el kaldırırız Erken seçim yaparız. Bu millet seçim istiyor, kaçamazsın.”