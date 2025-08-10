Özel hakkındaki fezleke krizi: CHP’den Anayasa Komisyonu Başkanı'na sert çıkış…

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Özgür Özel hakkındaki fezlekeyi, istemelerine rağmen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Serap Yazıcı Özbudun’un vermediğini belirterek, "Bu tutum Anayasamıza, İçtüzüğümüze, Meclis yerleşik teamüllerine aykırıdır ve yapılması gereken fezlekenin ilk günden olmuyorsa ikinci günden bize gönderilmesidir ve şu anda da fezlekeyi bekliyoruz. Kendisini Anayasaya ve İçtüzüğe uymaya davet ediyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Serap Yazıcı Özbudun’un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Meclis’e gelen yasama dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesini muhalefete iletmemesine tepki gösterdi.

Emir, yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel hakkında yasama dokunulmazlığını kaldırmak üzere Anayasa Komisyonu'na bir fezleke geldi. Biz de Anayasa, İçtüzük ve Meclis teamülü gereğince grup başkanlığı olarak ayın 5'inde, yani 6 gün önce bu fezlekenin tarafımıza verilmesini talep ettik. Yapılması gereken bir an evvel bize bu fezlekenin verilmesi ve grubumuzun da Sayın Genel Başkanımızla ilgili bu suçlamayı öğrenmesi, değerlendirmesi ve üzerinde çalışması gerekir.

Ama Sayın Özbudun'la yaptığımız iletişim sırasında kendisinin kimi başka gerekçelerle beklettiğini ve şimdi de Ankara'da olmadığı için bekleteceğini ifade etmiştir. Bu bir yetki gaspıdır, olmayan bir yetkinin kullanımıdır. Böylesine bir tutum, bir anayasa profesörüne hiç yakışmaz. Yapılması gereken, bir an evvel fezlekeyi göndermek gerekirken kendisinde olmayan bir yetkiyi, takdirli bir yetkiyi bu fezlekeyi gönderip göndermeme yetkisini kendisinde tutarak aslında olmayan bir yetkiyi kullanmıştır ve yanlış bir tutum içerisindedir. Kendisine buradan sesleniyoruz: Bu tutum Anayasamıza, İçtüzüğümüze, Meclis yerleşik teammüllerine aykırıdır ve yapılması gereken fezlekenin ilk günden, olmuyorsa ikinci günden bize gönderilmesidir ve şu anda da fezlekeyi bekliyoruz. Kendisini Anayasaya ve İçtüzüğe uymaya davet ediyoruz."