Özel, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin törenine katıldı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:44

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi dün İzmir’e geldi. Eygi için Adnan Menderes Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene, Eygi’nin amcası Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Valisi Süleyman Elban, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Törende konuşan Özgür Özel, “1970’lerde nasıl bir başımıza, Filistin’in arkasında durduysak bugün de her türlü hamasetten, her türlü iç siyasete alet etme çabalarından ve Filistin davasını sanki bir sağ siyasi görüşün davası gibi göstermeye çalışanların tüm tutumlarının halefinde Filistin tüm solcuların, sosyal demokratların tam burasındadır (kalbini göstererek). Ayşenur bugünün, bu çağın Deniz Gezmiş’idir” dedi.

‘SORUŞTURMA AÇILDI’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eygi’nin öldürülmesine ilişkin, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, bir soruşturma başlattı. Uluslararası hukuk anlamında da takiplerimizi devam ettireceğiz” dedi. Bu arada Filistin Adli Tıp Merkezi’nin açıkladığı Eygi’nin ölüm nedenini “kafatası boşluğuna giren ve parçalanan bir ateşli merminin yol açtığı kanama ve beyin maddesinin yırtılması” olarak tespit edildi.