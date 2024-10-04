Özel ‘İsrail’in gözü Anadolu topraklarında’ diyen Erdoğan’a seslendi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Antalya’da partisinin il binasını ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti. Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda İsrail’in olası saldırısı hakkındaki açıklamasına ilişkin soruya, “Türkiye’nin güvenlik meselesiyle ilgili bilgi istiyoruz. Varsa tehdit bilmek istiyoruz. Tehlike görüyorlarsa Meclis toplansın. İsrail’in gücü Türkiye’ye yetmez, o Netanyahu’nun hep birlikte alnını karışlarız ama Türkiye’nin gerçek sorunlarının üstünü örttürmeyiz” diye konuştu. Özel, Bu konuda CHP’nin meselesi, tarihsel rolü Ecevit ve Arafat döneminden gelen, Deniz Gezmiş’lerden süregelen dava CHP’lilerin davasıdır.

‘HALKIN KARNI TOK’

İsrail’in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de en büyük sorunun yoksulluk ve ekonomi olduğunu söyleyen Özel, ‘‘Tehlike büyük, şimdi birlik olma zamanı’ söylemlerine bu milletin karnı tok” ifadelerini kullandı.

Özel, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi yöntemi hakkında ise “Ortak akılla, en geniş mutabakatla en iyi adayı belirleyeceğiz. Çünkü kimsenin şüphesi olmasın ki CHP’nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacak” diye konuştu.

'HEDEFİM CHP'Yİ İKTİDAR YAPMAK'

Özel, erken seçim tartışmaları üzerine gazetecilerin “Cumhurbaşkanı adayı mısınız" sorusunu da şöyle yanıtladı: “Ben, hep ‘geçim olmazsa, seçim olur’ dedim. Meydanlar ‘erken seçim’ diye inliyor. Bu şartlar altında Erdoğan’ın beş yılı tamamlayacağım inadı beyhudedir. Desin ki ‘2025 mart ayında seçim yapalım’ ben dünden hazırım. Koşa koşa sandıktayım. Partim de iktidarda. Bunu hepsi biliyor. Kişisel olarak hiçbir adaylığım, hiçbir hevesim, kendime dair hiçbir talebim yoktur. Hedefim CHP’yi iktidar yapmaktır” diye konuştu.

