‘Özel kazanırsa mesleği bırakırım’ demişti: Barış Yarkadaş kararını açıkladı
"Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadelerini kullanan gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında kararını açıkladı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda, Özgür Özel partinin yeni genel başkanı seçildi.
CHP'de değişimin ardından TV100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş'ın, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Yarkadaş kararını canlı yayında açıkladı. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Saat 23:49 itibariyle söz verdiğim üzere aktif gazeteciliği bırakıyorum.
Siyaset yorumcusu olarak devam edebilirim. Kararımı yarın vereceğim."
Barış Yarkadaş kararını açıkladığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Yarkadaş'a destek mesajları atıldığı da görüldü.
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