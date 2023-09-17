Barış Yarkadaş’tan ‘Özgür Özel’ iddiası: Cevap geldi!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:45

Güncelleme: 17.09.2023 - 12:46

Bir televizyon programında Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in ön seçimden yana olmadığını ve 2018 yılında kendisinin de milletvekili olduğu dönemde Özel'in CHP'de ön seçimi kaldırdığını iddia etti.

“ÖZGÜR ÖZEL SEÇİMİ KAZANIRSA MESLEĞİ BIRAKIRIM”

Yarkadaş “10 Mart 2018’de ön seçimin kaldırılmaması, üyeye dayalı seçimin yapılması için elimi kaldırdım, 900 delegeyle birlikte. Özgür Özel bizi çocuk zannetmesin, aklımızı da kaybetmedik, hafızamızı da kaybetmedik. 900 delege ön seçim kaldırılmasın diye oy kullandı, 5 kere saydırdılar, basını içeri almadılar ve en sonunda bizim 900 oyumuz, hileyle hurdayla 400 diye sayıldı. Necati Yılmaz arkadaşımız Genel Başkan’ın yanına gitti ‘Ben bir daha milletvekili adayı olmayacağım ama arkanıza bakın, 900 delege ön seçimin kaldırılmasını istemiyor’ dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan’ı yanına çağırdı ‘Arkadaşlar bu 52. Maddeyi geri çekin, çok tepki alıyor’ dedi. Özgür Özel, Genel Başkan’a ‘Hayır efendim, ön seçim oyuncağını bunların elinden alacağız’ dedi. Kime ne anlatıyor Özgür Özel?" ifadelerini kullandı. Yarkadaş "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadesini de kullandı.

ÖZEL’DEN CEVAP

Yarkadaş'ın bu sözlerinden sonra televizyon programının sunucusu gazeteci Kübra Par'a bir mesaj gönderen Özgür Özel iddialara yanıt verdi. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Özgür Özel’den Barış Yarkadaş’a yanıt var ‘Tamamen gerçek dışı, beni kimle karıştırıyor bilmiyorum. Yalan atmayacağına inanıyorum, beni kesinlikle biriyle karıştırıyor. Genel Başkan’a ‘Ön seçim oyuncağını bunların elinden alalım’ sözünü reddediyorum. Ben katı bir ön seçimciyim’ diyor."