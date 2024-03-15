Özel, kurmaylarıyla seçim kampanyasını değerlendirdi, ‘belediyeler korunacak’ vurgusu yapıldı: Seçmeni birleştireceğiz

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde devam eden yerel seçim kampanyasını kurmaylarıyla değerlendirdi. Toplantıda CHP’nin “Türkiye ittifakı” söyleminin sahada bulduğu karşılık, çok adaylı gidilecek seçim yarışında CHP’nin durumu gibi başlıklar ve son anketler değerlendirildi. Buna göre de seçimlere iki hafta kala nasıl bir stratejiye ağırlık verileceği ele alındı.

CHP’nin “Türkiye İttifakı” söyleminin seçmende olumlu bir karşılık bulduğunu söyleyen kurmaylar, “Sahadan gördüğümüz de CHP’nin adayları her partinin seçmeninden oy alabiliyor. Biz yaptığımız hizmetlerle; Ankara, İstanbul gibi belediyecilik örneklerimizle tüm Türkiye’de belediyeleri yönetmeye talibiz” dedi. Partinin mevcut belediyeleri koruyacağını söyleyen kurmaylar, “Bunun yanında ilk günden beri söylediğimiz gibi Balıkesir, Bursa, Manisa, Kırıkkale gibi yerlerde iddialıyız. Malatya’da sürpriz olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Ankara’da Mansur Yavaş için “rekor oy” beklentisi olduğunu söyleyen partililer, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun “seçmenleri sandıkta birleştirecek isim” olacağını söyledi.

DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkartmasının etkisini ve DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş’ın “Herhangi bir oy kayışı gözlemlemedim” sözlerini değerlendiren kurmaylar, “Diğer partilere nasıl saygı duyuyorsak, DEM Parti’ye de öyle saygı duyuyoruz. Ancak biz sadece DEM seçmeninin değil; AKP, MHP ve diğer tüm partilerin seçmenlerinin de oyunu alabileceğimizi düşünüyoruz. Ekrem başkanın da bu açıdan seçmenleri sandıkta birleştireceğine inanıyoruz. Her parti zaten kendi oyunu alsa, seçim yapmanın bir anlamı olmazdı. CHP’nin adayları her partiden oy alma potansiyeline sahip adaylar” dedi.

Sandık güvenliği çalışmalarına ilişkin de bilgi veren kurmaylar, CHP’nin görevli veremediği 7 ildeki sandıklar hariç tüm illerdeki asil ve yedek üyelerin tamamını YSK’ye bildirildiğini söyledi. Ayrıca her sandık için müşahit, okul sorumlusu ve kat sorumlusu ayarlandığını da aktaran kurmaylar, “Seçim sistemini de seçim varmış gibi bu hafta içinde test ettik. Seçim gününe hazırız” bilgisini paylaştı.

ÇAMUR ATMA SİYASETİ

Kurmaylarla yapılan toplantı sonrası CHP Sözcüsü Deniz Yücel iktidarın İstanbul’da montaj videolarla başarı aradığını söyleyerek “İmamoğlu’nu sandıkta yenemeyeceğini anladılar” dedi. CHP’deki para sayma görüntüleri üzerinden yaşanan tartışma sorulan Yücel, “Çamur atma her seçim arifesinde yaşanıyor” yanıtını verdi.