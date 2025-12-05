Özel, kurultay sonrası ilk PM toplantısını yapacak: CHP, ana kademesini belirliyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı sonrası yarın ilk defa yeni seçilen Parti Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek.

Toplantıda partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da oluşturulacak. Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre; mevcutta 24 kişiden oluşan MYK’nin üye sayısının 13-14 kişiye düşürülmesi öngörülüyor.

Parti yönetiminin çekirdek kadrosunda yer alan Gül Çiftci, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Selin Sayek Böke, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek gibi isimlerin yeni dönemde de parti yönetiminde görev alması bekleniyor.

Yeni dönemde partinin MYK’si ile seçim çalışmaları için açtığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin ön planda olacağını söyleyen kurmaylar; partiye yeni katılan birçok ismin de burada görev alabileceğini belirtiyor.

MYK’nin daha çok parti politikaları odağında kalacağı, bu nedenle geçmiş dönemlerde olan dış politika, bilişim, Ar-Ge, ekonomi, insan ve doğa hakları gibi alanlarda olan genel başkan yardımcılıklarının geri dönebileceği söyleniyor. Bu kapsamda çevre politikalarına yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkan Evrim Rızvanoğlu’nun ya da Sezgin Tanrıkulu’nun MYK’de görev alabileceği iddia ediliyor.

OFİSLER KADROLARIYLA SONRA AÇIKLANACAK

Partinin son kurultayla güçlendirilen ekonomi kadrosunun da nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Mevcut yönetimde yer alan Yalçın Karatepe’nin yanı sıra partiye eklenen Ozan Bingöl, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu, Kerim Rota ve Oya Ünlü Kızıl gibi isimlerin daha çok aday ofisi çalışmaları için düşünüldüğü; ancak partinin MYK’sinde de yine ekonomiyle ilgili bir ismin olabileceği belirtiliyor.

Yine dış politika kadrosunu Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ve Prof. Dr. Barış Övgün gibi isimlerle güçlendiren CHP’de mevcut genel başkan yardımcısı Namık Tan’ın görevini koruması, yeni isimlerin ise ofislerde görev alması bekleniyor.

Partililer, ofislerde oluşturulacak kadroların ileri tarihlerde açıklanacağını belirterek “Bugün genel başkan MYK’yi paylaşır. Sonrası ilerleyen günlerde netleşir. Ofislerdeki Gölge Bakanlıkları kadrolarıyla birlikte açıklayacağız. Partimizin güçlendirdiğimiz kadrolarını da burada göstererek insanlara ‘CHP Türkiye’yi iyi yönetir’ dedirtmek istiyoruz” diyor.

Geçmiş dönemde partide genel başkan yardımcılığı yapan Zeynel Emre’nin de yine MYK’de yer alabileceği ileri sürülüyor. Yine Gölge Kabine’de görev alan Gamze Taşcıer, Gökçe Gökçen gibi isimlerin MYK’de kalabileceği iddia ediliyor.