Özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlere Meclis'ten kötü haber: Komisyonda olağanüstü toplantı talebine AKP'den ret geldi

CHP, DEM Parti ve Yeni Yol milletvekillerinin, özel sektörde çalışan öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenlerin yaşadığı sorunları görüşmek üzere TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun olağanüstü toplanması talebinde bulundu.

CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile Yeni Yol'dan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok ve Mersin Milletvekili Perihan Koca, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ve mülakat mağduru öğretmenlerin yaşadığı sorunları görüşmek üzere TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun olağanüstü toplanması için Komisyon Başkanlığı'na başvurdu.

KOMİSYON BAŞKANLIĞI TALEBİ REDETTİ

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, muhalefetin olağanüstü toplantı talebini reddetti. Gürcan'ın CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı’ya gönderdiği yazıda "Malumlarınız olduğu üzere, İçtüzüğün 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında '... komisyonlar, kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, ...' hükmü yer almaktadır. İçtüzüğün mezkûr hükmü uyarınca ilgi yazınızda yer alan talebiniz yerine getirilememektedir" denildi.