Özel, Sındırgı Belediyesi önünde... 'Az önce içerideyken yine deprem oldu'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6.1'lik depremin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gitti.

Burada konuşan Özel, Sındırgı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, ilçenin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

"BİR DEPREM DAHA YAŞANDI BİZ İÇERİDEYKEN"

"Devletin şefkatli elinin Sındırgı'ya uzanması lazım" diyen Özel, "Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken. Ama bu tip durumları irdelediğimizde esas artçı şok ekonomide ve yaşanacak göç dalgasında olacak." diye konuştu.

"Sındırgı'nın yıllar kaybetmemesi, Sındırgı'nın yaralarının hemen sarılmasına bağlı. Belediye başkanımız, ilçe yönetimimiz, büyükşehir belediye başkanımız Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılmasını ve Meclis'ten özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyorlar. Biz de arkalarındayız" diye konuşan Özel, Sındırgı'nın bir an önce ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.