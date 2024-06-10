Özel, 'Topraklarımızı topla, tüfekle zapt edemeyenler ipotekle kazanmaya çalışıyor' dedi: 'Esas beka sorunu bu'

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir temaslarını dün de sürdürdü. Beşyol köyünde düzenlenen Bornova Kiraz Festivali’ne katılan Özel’e yurttaşlar büyük ilgi gösterdi.

Festivalde konuşan CHP lideri, “Türkiye son 20 yılda Hollanda kadar tarım toprağını kaybetti. Her yerde Yunan sermayeli ya da İsrail sermayeli firmalar en uygun tarım kredisini veriyorlar. Ziraat Bankası kötü yönetiliyor. Zenginlere düşük faizli kredi veriliyor, çiftçiye gelince kuyruk var. Amaç toprağımızı ipotek altına almak. Bu toprakları ordularıyla işgal edemeyenler topla, tüfekle zapt edemeyenler şimdi ipotekle toprak kazanmaya, topraklarımızı İsrail’e, Yunanistan’a katmaya gayret gösteriyorlar. Buradan Türkiye’yi yönetenlere sesleniyorum; kendi çiftçine sahip çıkmazsan, ona uygun kredi vermezsen, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelenlerin faizini silmezsen, günü geldiğinde onu başkalarına ipotek ettirirsen esas beka sorunu budur. Biz bu beka sorununu görüyoruz ve çözmek için de kolları sıvayacağız” diye konuştu.

Çiftçilerinin 652 milyar lira borcu olduğunu aktaran CHP lideri, “Çare, tarımsal üretimi desteklemekte. Kanuna göre gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’inin çiftçilere destek olarak verilmesi lazım. Ama binde 2’sini bile vermiyorlar” dedi. Özel CHP olarak tarımsal sulamada kullanılan elektrikten bütün vergileri kaldırmayı, elektrik desteği sağlamayı, elektrik borçlarının birikmiş faizlerini silmeyi, çiftçiden ÖTV’siz KDV’siz mazot kullanabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapmayı, sübvansiyon destekleme uygulamayı, çiftçinin elinde kalan malların tamamının devlet tarafından alınmasını önerdiklerini söyledi.

