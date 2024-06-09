Özgür Özel, 'Millet ister, önünde kimse duramaz' demişti: 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç

Yayınlanma: 09.06.2024 - 21:09

Güncelleme: 09.06.2024 - 21:09

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nı yayımladı.

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve mayıs ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi.

ERKEN SEÇİM İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 68 OLDU

Ankete katılanların yüzde 68.3'ü bu soruya “Hayır, erken seçim istemiyoruz” yanıtını verdi.

“Erken seçim istiyoruz” diyenlerin oranı yüzde 20.9 iken, “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10.8 çıktı.

Sizce erken seçim olmalı mı?



??Evet:%20.9

??Hayır:%68.3

??Fikrim yok/Cevap yok:%10.8



?? Mayıs 2024 | ?? 2.000 pic.twitter.com/OBiTwu2OHv — Asal Araştırma (@AsalArastirma) June 6, 2024

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel daha önce erken seçime dair konuşmuş ve "31 Mart'ı bahane edip 'haydi hemen sandık' demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net" demişti.

Özel, şunları söylemişti:

"Gücümüzü 31 Mart'ta bize destek veren Türkiye ittifakından ve 2 büyük eserimden biri diye söylediği, 'biri Cumhuriyetse diğeri CHP' diyen kurucumuzdan alıyoruz. Bu yolu hep beraber milletvekilleriyle PM üyeleriyle, partinin il ilçe başkanlarıyla, kadınlarıyla her hafta sayısı 8 bin, 10 bin artan gençleriyle ümitle, kararlılıkla, cesaretle sürdüreceğiz. Bir tek hedefim var, ben 31 Mart akşamı yaptığımı tekrar edeceğim. '2028' diyorlar, 31 Mart'ı bahane edip 'haydi hemen sandık' demem.

Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net. Millet sesini duymayana duyurur, kendini görmeyene gösterir. Önümüzdeki demokratikleşme, normalleşme ve mağdura sahip çıkma, emeklinin yüzünü güldürme, asgari ücretliye sahip çıkma dönemini okuyan okur, okumayana bu millet okumadığı mektubu genel seçimlerde okutur.”

“31 MART'IN SONUCUNA BAKARAK ERKEN SEÇİM TALEBİNDE BULUNMAYACAĞIM”

8 Haziran’da Medyascope’a röportaj veren Özel, son olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Aslında erken seçimi henüz dillendiriyor değiliz. Sadece şöyle bir şey söylüyorum: Ben 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını araçsallaştırarak veya 31 Mart seçiminin sonucuna bakarak, bir erken seçim talebinde bulunmayacağım çünkü biz sadece CHP’lilerden oy almadık. AK Parti ve MHP’lilerden de oy istedik ve bu oyu isterken de ‘Oyu bize verin, erken seçimi getirin’ demedik.

Aksine ‘Bu bir yerel seçimdir, yerel adaya oy vereceksiniz. Ayrıca verdiğiniz oyun genel siyasette sesinizi duyurma, tepki gösterme işlevi olacak’ dedik. Şimdi 31 Mart gecesi çıkıp da ‘Biz birinci parti olduk, erken seçim isteyelim’ deseydik o insanlara saygısızlık yapmış olurduk. Onlar ‘Kandırdın bizi. Biz sana bunun için oy vermedik derlerdi. O yüzden iki şeyi görmek gerekiyor: Seçim sonucu kalıcılaşıyor mu? Yani CHP’nin birinci parti olması bir yerel seçim sonucu mu, yoksa birinci parti olarak devam ediyor mu?”