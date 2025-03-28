Özel üniversite öğrencilerine kampüste eylemlere karşı burs tehdidi iddiası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını kampüslerinde protesto etmek isteyen özel üniversite öğrencileri burs kesilme tehdidi ile karşı karşıya kaldı. İddiaya göre; Bilkent Üniversitesi’nde salı günü dekanlarla rektörlükte toplantı yapıldığı ve dekanların bölüm hocalarıyla konuştuğu öne sürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok üniversitede öğrenci eylemleri başladı. Bilkent Üniversitesi'nde ise eylem yapmak isteyen öğrencilerin "burslarının kesileceği" yönünde tehdit edildiği öne sürüldü.
İddialara göre, Bilkent Üniversitesi’nde salı günü dekanlarla bir toplantı yapıldı ve ardından bölüm hocaları aracılığıyla öğrencilere baskı uygulanmaya başlandı.
T24'te yer alan habere göre; öğrencilerin aktardığına göre bazı hocalar, eyleme katılmayı düşünen öğrencilere “Bursunuz kesilir” diyerek tehditte bulundu. Ayrıca, eylemlerin kampüs içinde gerçekleştirilmemesi gerektiği söylenerek, "Dışarıda ne yaparsanız yapın ama kampüste yapmayın" uyarısı yapıldı.
Öğrencilerin, sınavların ertelenmesi veya ek derslerin konulması yönündeki talepleri ise okul yönetimi tarafından reddedildi.
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