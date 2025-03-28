Yayınlanma: 28.03.2025 - 08:51

Güncelleme: 28.03.2025 - 08:51

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Pehlivan’ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan kimdir? Mehmet Pehlivan neden gözaltına alındı?

MEHMET PEHLİVAN KİMDİR?

Avukat Mehmet Pehlivan, lise eğitimini Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 2016 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Hukuk öğrenimi sırasında birçok hukuk bürosunda hukukun farklı alanlarında kendini geliştirirken, stajyerlik döneminde Türkiye’nin önde gelen ve uluslararası faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda çalıştı.

Pehlivan, burada edindiği tecrübelerle stajını tamamladıktan hemen sonra Pehlivan İlkakin Hukuk Bürosu’nu kurmuş ve halen bu büroda kurucu ortaktır. Mehmet PEHLİVAN, İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

MEHMET PEHLİVAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Cuma gününün ilk saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu'nun X hesabından yapılan bir açıklamada "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı