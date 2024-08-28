Özel ve İmamoğlu, CHP’de yapılacak tüzük kurultayı öncesi ‘birlik’ mesajı verdi:

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:48

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:48

CHP’de 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayı öncesi İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı dün İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ile Altan Öymen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları, yöneticiler ve partililer katıldı. İki bölümden oluşan toplantının ilk kısmı basına açık olarak düzenlendi.

6-7 Eylül’de yapılacak tüzük kurultayına ek olarak 7 ve 8 Eylül tarihlerinde de program kurultayı toplantıları yapacaklarını ifade eden Özel, “7-8 Eylül günlerini; en az altı ay sürecek, hazır olduğumuzda kurultayımızı çağıracağımız ve CHP’nin iktidar perspektifini, iktidar hedefini adeta gelecekteki hükümet programını ortaya koyabilecek; bugünü gören, dünyayı gören ve geleceğe CHP’nin bu ülkeyi nasıl yöneteceğini tarif edecek olan programımızı hep birlikte şekillendireceğiz. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma. Biz biriz, beraberiz, kararlıyız. Hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çaresizce polemik çıkarma amacında olduğunu söyleyen Özel “CHP’yi kurduğu ülkeyi bölücü gibi göstermeye çalışmak, aslında yoksulluğu örtmek, büyük ihmallerin sorumluluğunu almamaya çalışmaktan başka bir şey değil. Kim CHP’nin seçimden beri yaptığını doğru bulmuyorsa; bilse iyi olur, CHP Türkiye’nin birinci partisidir” dedi.

‘TARİHİ DÖNEMEÇTEYİZ’

Toplantıda Özgür Özel’den önce söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP’nin “tarihi bir dönemeçte” ve büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu ifade etti. İmamoğlu, “Partimizin değişim adımlarıyla başlayıp ülkemizin değişimiyle devam edecek olan bu sürecin her birimizin üzerinde büyük sorumluluğu var. Biz adımlarımızı doğru biçimde atmaya devam ettikçe emin olunuz sadece partimiz değil, Türkiye doğru yolda ilerleyecek ve geleceği çok daha güzel olacak. Biz başarırsak Türkiye başaracak ve eminim hep birlikte başaracağız. Önce kendimizi, sonra ülkemizi değiştireceğiz. Bu dayanışmanın; ortak aklın zaferi olacak. Hukukun, adaletin, özgürlüğün zaferi olacak. Cumhuriyetin, demokrasinin ve halkımızın zaferi olacak. Toplumun en geniş ortak paydalarını halkın ortak çıkarlarını esas alarak en güçlü katılımla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “CHP’nin yönetim tarzının merkezi iktidara gelme zamanı gelmiştir” dedi.