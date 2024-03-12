Özel ve İmamoğlu, İBB kent lokantalarını eleştiren Kurum’a tepki gösterdi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2024 - 04:00

İmamoğlu, kentin kaynaklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarına aktardığını öne sürerek “Yani bir kişinin ne işi var kızını, oğlunun, damadının siyaset mecralarının içerisinde? Yahu, siyaset meslek mi?” dedi. İBB kent lokantalarını eleştiren rakibi AKP’li Murat Kurum’a yüklenen İmamoğlu, “Süt dağıtmamızla dalga geçiyor. Milletten özür dilesin, sonra muhatap alırım” ifadesini kullandı.

ÖZEL: TİCARETİ KES

CHP lideri Özel de Kurum’un kent lokantalarını “hizmet” olarak görmeyen açıklamalarına tepki gösterdi. Özel, “O kuyrukta bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Emin olun o kuyruğun utancı, bu yoksulluğu yok etmeyen 22 yıllık iktidarınındır” dedi. Erdoğan’a çağrıda bulunan Özel, “İsrail’e bir şey söyleceksen yandaşlarının ticaretini keserek söyleyeceksin. Zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin” dedi.

Öte yandan İBB, Saray’ın 2024 Kamu Yatırım Programı’na alınmayan ve rakibi AKP’li Murat Kurum tarafından seçim vaadi olarak sunulan “Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı”nı kendi özkaynaklarıyla hayata geçirecek sözleşme, yüklenici firma ile imzaladı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Erdoğan’ın ‘Tam yol ileri’ sloganına karşılık ‘Yolu açık olsun’ ifadesine ilişkin “Söylemiştim ya; ‘cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek’ diye. Dinleyince de direkt o geldi aklıma. Yani o cümleler, oy vereceğin bir insana söylenir. Muhtemelen gönlünden geçen şey. Yolumuz açıktır. Merak etmesin” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN’A DAVET

İmamoğlu, Erdoğan’ın, “Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor” açıklamasıyla ilgili ise “İstanbul’dan çok uzak. Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur. Bekleriz. Gezdirebilir, bindirebilir, dolaştırabiliriz” dedi.

