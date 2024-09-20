Özel'den Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' tepkisi: Şaşı gözlerle size bakıyor

Yayınlanma: 20.09.2024 - 18:06

Güncelleme: 20.09.2024 - 18:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özel, Muğla Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti ve sonrasında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin 'HÜDA PAR'a tepkisine ilişkin konuştu. Özel Bahçeli'ye "El ele tutuşmuşsunuz, halay çeker gibi duruyorsunuz şaşı gözlerle size bakıyor. Siz bu HÜDA PAR'cının elini daha ne kadar tutacaksınız?'' şeklinde tepki gösterdi.

SLOGANA TEPKİ

Özgür Özel'in konuşması sırasında bir yurttaş ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' slaganı atarken konuşmayı bölen bir yurttaşa "Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Aksini söyleyen var mı?'' diyerek karşılık verdi.

Daha sonra kalabalığa dönen Özel "Parti birlik beraberlik halinde. Lehte olabilir, bizim artık çatlak sese değil tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyeceği zamanı da bilir, ne zaman diyeceğini de kendi tayin eder. En zor zamanda bu parti bu meydanları boş bırakmadı" diyerek sözlerine devam etti.

Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

2019'da Muğla'da yedi belediyemiz vardı. 31 Mart'ta 14 belediyeden 12'sini kazandık. Aday gösterdiğimiz belediyelerden iki tanesini kazanamadık. Onları inşallah gelecek seçime bıraktık. Gelecek seçim 14'ü 14 yapacağız. Muğla'yı 1973'ten beri sosyal demokratlar yönetiyor. Beş dönem boyunca çeşitli görevlerde son üç büyükşehirde olmak üzere Osman Gürün başkanımız Muğla'ya hizmet etti. Menteşe'ye Bahattin Gümüş başkanımız hizmet etti. Bu dönemde bayrak devir teslimini kendi arzularıyla bir küskünlük olmadan genç dinamik kadrolara bir kadın belediye başkanına bir genç belediye başkanına teslim eden ama partililiğinden bir zerre kaybetmedikleri için benim Türkiye'de tanıdığım partisine en bağlı yerel yöneticiler içinde ilk başta sayacağım isimler

Ben Bu parti biraz önce söyledim. En zor zamanda en zor zamanda bu parti bu meydanları boş bırakmadı. Bu parti genel başkanlarını yalnız bırakmadı. Bu parti adayı kazansın arkasında durun. Bir bireylerin vaktiyle burun büktüğü bir % 25 vardı. Biz şuna inandık bu insanlar fazlasını başaracaklar.