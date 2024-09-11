Özel'den Erdoğan'a 'özür' yanıtı: Hakaretlerini hatırlattı, çağrıda bulundu

Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:35

Güncelleme: 11.09.2024 - 17:03

CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik 'önce özür dilesin' sözlerine yanıt verdi.

Özel ''Tutturmuş 'Özgür Özel özür dilesin' ben ne dedim de özür dileyeyim. Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin'' ifadelerini kullandı.

''KAZI KAZAN GİBİ KAZIDIK''

Hulusi Akar’ın “Eğitimin amacı bilgi değildir; Allah korkusu ve kuldan utanmaktır” sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, “Biz Hulusi Akar’ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı” açıklamasında bulundu.

Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Hulusi Akar’a da bakınca… Kazı kazan var ya, kazı kazan. Biz Hulusi Akar’ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar taaa ilk göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimi ile ‘Su akar, Hulusi Akar’. Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi, başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye’nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyeceklerimi yüzüne Meclis Genel Kurulu’nda söyledim zaten.”