Özel'den Erdoğan'a sert yanıt: 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 11:03

Güncelleme: 09.09.2024 - 12:11

CHP Genel Başkanı Özel, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyareti sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyet töreninde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan genç teğmenlere sarf ettiği sözlere ilişkin konuştu.

Özel, Erdoğan'a ''Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun? dosta güven düşmana kaygı versin diye çeker. O kılıçtan kim ürker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusuna düşman olanlar, o kılıçtan Atatürk düşmanları ürker'' dedi.

Özgür Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Geride bıraktığımız Tüzük Kurultayı'nda partimizi nasıl yöneteceğimize ilişkin müzakereleri tetkik etti. CHP'nin nasıl yönetileceği konusunda, ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda mutabakatızlık yok.

Harbiye'nin kurulduğu günden beri olan bir gelenek gerçekleştirildi. Erdoğan 8 gün sustu, 8 gün sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı. İmam hatiplilerin bir toplantısında bu konuşmayı yapmak 'ben bir kutuplaşma istiyorum' demek. Durup düşünüp tasarlayarak, imam hatiplilerin olduğu yerde teğmenlere had bildirmek 'ben tükendim, ben bitiyorum' demektir.''