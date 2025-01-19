Özel’den, Erdoğan’ın ‘Turpun büyüğü heybede’ sözlerine yanıt: 'Korkmuyorsan sandığa gel'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Gezi Parkı davası tutukluları film yapımcısı Çiğdem Mater’le belgeselci Mine Özerden’i İstanbul’daki Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Özel, “İçerideki arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi. Moralleri çok iyi. Çünkü haklı olmanın, suçsuz olmanın gücüyle hayata tutunuyorlar. Gezi davası, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalarına ve uluslararası anlaşmalar gereği uymak zorunda olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre de, Anayasa Mahkemesi kararlarına göre de milletin vicdanına göre de hükümsüzdür” dedi.

Özel, “İçerideki tüm arkadaşlarımız boş yere burada tutulmaktadırlar. Sayın Erdoğan’ın hakaretler ettiği, Gezi’yi destekleyen 10 milyonlarca kadın adına burada iki arkadaşımız yatıyor. Tayfun Kahraman partimin üyesi, benim adıma yatıyor. Türkiye sivil toplumundaki herkes için, İstanbul’u sevdiği için, itiraz eden herkes için orada Can Atalay yatıyor. Orada Osman Kavala yatıyor. O yüzden biz beşine de sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

‘BU İŞ FAZLA UZADI’

Özel, “Bu arkadaşlar barışçıl itiraz sürecinin sivil toplum tarafları. Gezi tut ki zarar verdi Türkiye’ye, gözümüzün önünde oldu, toplam zarar ortada. O günden bugüne bu arkadaşların içeride olması, Avrupa Konseyi’nde Türkiye’ye kimsenin selam vermemesi, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğundan çıktığı için Türkiye’ye yabancı sermayenin, yatırımın gelmemesi, Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olma yerine demokrasisi sıfırlanmış ülkeler kategorisinde olması, bütün endekslerde sonlarda olması ne zarar veriyor, bir de onu hesaplayın. O yüzden artık bu iş fazla uzadı” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözlerine tepki gösteren Özel, “Turplar büyüklüklerine göre bakılıyor ve büyüdükçe endişe artıyorsa turpun büyüğü sandıkta sayın Erdoğan. Korkmuyorsan sandığa gel. Turpun büyüğü mü orada, küçüğü mü orada, gözünle görürsün” dedi.

Özel, “Öyle habire AKP seçimlerde slogan diye kullanıyordu, ‘uzun adam’. Artık zamanı geldi, hep beraber bu kadar yaşananlardan sonra Erdoğan’a şunu söylemek lazım. O kadar da uzun boylu değil. Buradan sonra artık bambaşka bir sürecin içindeyiz ve o süreç, bu kötülükten Türkiye’yi kurtarma sürecidir. O yüzden kafasında nelere hazırlanıyor, bilmiyorum. İktidarı devretmeye hazırlansın. Bunun dışında hiçbir şey söylemiyoruz kendisine. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar” ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, partinin İstanbul il başkanlığında kapalı olarak toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Başarır, çok verimli geçen toplantıda milletvekillerinin Beşiktaş ve Esenyurt sürecine ilişkin fikirlerini aldıklarını söyledi.

Başarır, zor günlerden geçtiklerini belirterek “Toplantıda bazı kararlar aldık. Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak” dedi.