Özel’den Kepez Belediye Başkanının tutuklanmasına tepki: 'Karar hukuki değil siyasidir'

CHP lideri Özgür Özel, Antalya’daki teleferik kazasının soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasına ilişkin; “Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 23:43
Özel’den Kepez Belediye Başkanının tutuklanmasına tepki: 'Karar hukuki değil siyasidir'
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 yurttaş ise yaralandı.  Kazanın ardından, teleferiği işleten Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET’in 2019-2023 arası yöneticiliğini yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı.

 

Özgür Özel, X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamada kararın siyasi olduğu vurguladı. Özel, Soma ve İliç’te yaşanan faciaları örnek göstererek şunları belirtti:

“Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz.”


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