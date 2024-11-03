Özel’den, yerine kayyum atanan Özer’in tutuklanma gerekçelerine tepki

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

CHP’nin 1-3 Kasım’da Antalya’da yapılması planlanan ancak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasıyla İstanbul’a taşınan yasama yılı kampı İstanbul’da sürüyor. “Millet iradesine sahip çıkıyoruz” başlığıyla gerçekleşen kampta, ikinci gün CHP’nin iktidara yürüme stratejisi ile beraber kamuoyu anketleri ve partinin siyasi söylemleri masaya yatırıldı. “Demokrasi Mücadelesiyle İktidara Yürümek” başlıklı konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, “Esenyurt halkının seçme iradesine yapılan darbeyi püskürtene kadar ve İstanbul’un, Türkiye’nin seçme iradesine uzatılmaya niyetlenilen o eli boş döndürene kadar elimizi Esenyurt’un üzerinden çekmeme noktasında sonuna kadar kararlıyız” dedi. Özel, “Erdoğan, Siirtlilerin 2019’da yüzde 70 oyla seçtikleri belediyesine kayyum atamıştır. AKP’nin demokrasi anlayışı budur” ifadelerini kullandı.

‘OMZUNDAN ÖPERDİ’

Özer’in gözaltına alınma biçimiyle ilgili eleştirilerini yineleyen Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e de tepki göstererek “Ahmet Başkan’ın odasında bulduklarını iddia ettikleri bir dergi, bir taslak kitap, bir bilmem nereden tutuklama gerekçesi üretiyorlar. Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. ‘Bu kadarını biz bile yapmamıştık’ der” diye konuştu.