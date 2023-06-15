'Özeleştiri süreci ertelenemez'

Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 03:14

Özeleştiri sürecinin ertelenemez bir gereklilik olduğunu belirtilen açıklamada, “Partimizde yönetim tarzı olarak tercih edilen merkezileşme sonucunda il başkanlıkları atıl örgütler haline dönüştürülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, CHP’nin ittifak partilerine verdiği kontenjanların ölçüsüz olduğuna dikkat çekilerek “Bu hamle örgütlerin ve seçmenin tepkisine yol açmış ve seçmen bu konuda ikna edilememiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Başkanlar yaptıkları çıkışın sadece merkez ve örgüt bütünlüğünü sağlayacak bir kadro için yaptıklarını belirtiyor.

Başkanlar, “Kurultayda bu değişimi hangi isim sağlayacaksa onu destekleriz” değerlendirmesini yapıyor.