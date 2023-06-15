CHP'de liderlik yarışı: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özgür Özel...

Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 03:00

Seçim yenilgisi sonrası değişim ve liderlik tartışmalarının başladığı CHP’de kurultay sürecinde genel başkanlık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in adları ön plana çıktı.

(Kemal Kılıçdaroğlu)

Bu üç isim arasından kurultayda adaylık için en net çıkışı yapan Özel oldu. Kılıçdaroğlu ise önceki gün yaptığı grup toplantısında hem “Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. CHP’nin değerlerini her zaman korudum ve kolladım. Bunu yapmaya bu partinin sıradan bir neferi ve üyesi olarak da devam edeceğim” diyerek “çekilme” sinyali verdi hem de “Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin” diyerek görevine bir süre daha devam edeceğini ima etti. Değişim çıkışını sürdüren İmamoğlu da “Parti içindeki münazaralarımız, bittikten sonra, ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

(Özgür Özel)

Parti içinde Kılıçdaroğlu’nun söz ettiği “limanın” yerel seçimler olabileceği söyleniyor. Bu kapsamda “Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden aday gösterileceği ve partiyi yerel seçimlere bir tartışma olmadan götürmek istediği” kaydediliyor.

(Ekrem İmamoğlu)

İmamoğlu’nun adaylığı konusunda en çok gündeme gelen iki başlık ise “siyasi yasak” ve “İBB’nin kaybedilmesi”.

‘HEPSİ KOLAYCA ÇÖZÜLÜR’

Gündemdeki iki başlığa karşın İmamoğlu, “Bunların hepsi çok kolay şekilde çözülür. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek” ifadeleriyle değerlendiriyor. Öte yandan; parti içinde değişim görüşmeleri de yapan İmamoğlu’nun, bu görüşmelerde “Çalıştıysak hep beraber çalıştık. Hepimiz kazanmak istedik. Ancak sonuç alınamadıysa artık bir şeyler değişmeli” dediği belirtiliyor.